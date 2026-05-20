یارانه اردیبهشت به حساب این خانوارها واریز شد

یارانه نقدی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد.
یارانه مرحله ۱۸۳ به مبلغ ۱۳۵ هزار و ۶۱ میلیارد ریال بحساب ۱۵ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۳۵۴ سرپرست خانوار در دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۳۲ هزار و ۶۸۲ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوار‌ها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

یارانه اردیبهشت خانوار دهک هدفمندسازی واریز یارانه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
56
پاسخ
والا هنوز واریز نشده چرا دروغ میگین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
51
پاسخ
نشده
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
9
پاسخ
اول واریز کنید بعد خبرش را اعلام کنید
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
10
پاسخ
واریز نشده
لاله
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
7
پاسخ
برای من که هنوز واریز نشده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
6
پاسخ
واریز نشده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
12
پاسخ
ما که چیزی ندیدیم الان هم ۳۱ اردیبهشته
