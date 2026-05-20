یارانه اردیبهشت به حساب این خانوارها واریز شد
یارانه نقدی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهکهای چهارم تا نهم واریز شد.
کد خبر: ۱۳۷۳۸۸۱
یارانه مرحله ۱۸۳ به مبلغ ۱۳۵ هزار و ۶۱ میلیارد ریال بحساب ۱۵ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۳۵۴ سرپرست خانوار در دهکهای چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است.
شایان ذکر است، بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۳۲ هزار و ۶۸۲ نفر در دهکهای چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز میشود.
