تاثیر محدودشدن اختیارت جنگی ترامپ بر جنگ با ایران

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران بر روند جنگ با ایران و در مذاکرات تاثیرگذار خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۷۳۸۷۹
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ فداحسین مالکی، با اشاره به کلید خوردن طرح سنا برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران گفت: از مدت‌ها قبل بحران سیاسی دامنگیر کاخ سفید شده که علت آن تصمیمات متناقض ترامپ درباره جنگ و مذاکرات است؛ تصمیماتی که بدون اطلاع ارکان سیاسی آمریکا از جمله کنگره و سایر مراکز قدرت اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: نخستین گام مخالفان ترامپ، محدود کردن اختیارات اوست؛ چراکه اگر این کار صورت نگیرد، قطعا حیثیت سیاسی آمریکا به شدت زیر سوال خواهد رفت. گام بعدی این است که فکر اساسی برای ادامه فعالیت سیاسی ترامپ و آینده شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: در تاریخ آمریکا چنین فراز و نشیب‌هایی مسبوق به سابقه بوده و هر زمان احساس شده رئیس‌جمهور این کشور، آمریکا را به سمت مسیر غیرقانونی سوق می‌دهد، با او برخورد کرده‌اند.

مالکی ادامه داد: از طرف دیگر شکست‌های پی‌درپی نظامی و حتی شکست در میز مذاکره، که مسبب آن ترامپ بود، بی‌سابقه بوده است. البته آمریکا در جنگ ویتنام، افغانستان و برخی نقاط دیگر نیز شکست خورده بود، اما این شکست مثل جنگ ایران نبود.

وی اضافه کرد: شکستی که آمریکا در جنوب اصفهان، دریا و هوا و آن هم از سوی جمهوری اسلامی ایران متحمل شد، بحران جدی در تصمیم‌گیری آمریکا ایجاد کرده است لذا اقدام اخیر سنا برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران تصمیم درستی بود.

مالکی همچنین با اشاره به رفتار‌های رئیس‌جمهور آمریکا اظهار کرد: به تعبیر رئیس اتحادیه اروپا، ترامپ می‌خواهد دنیا را با توییت اداره کند و هر لحظه هم یک توییت می‌زند. جالب اینجاست که گاهی توییت جدیدش، توییت قبلی‌اش را نقض می‌کند. مجموعه این مسائل باعث شد چنین تصمیمی علیه او اتخاذ شود. این اقدام قطعا هم در روند جنگ با ایران و هم در مذاکرات تاثیرگذار خواهد بود.

وی درباره احتمال وتوی تصمیم سنا از سوی ترامپ گفت: بعید می‌دانم ترامپ دست به چنین اقدامی بزند؛ چراکه این کار در آمریکا یک نوع خودکشی سیاسی محسوب می‌شود.

مالکی توضیح داد: رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است تصمیمات سنا در موضوعاتی مانند بودجه، روابط با کشور‌ها مثل چین و روسیه یا مسئله مهاجران را وتو کند، اما در موضوع جنگ شرایط متفاوت است آن هم جنگی که ترامپ با طناب نتانیاهو و رژیم صهیونیستی وارد آن شده و در یک باتلاق و منجلاب گرفتار شده است. به همین دلیل اگر ترامپ بخواهد این تصمیم سنا را وتو کند، خودکشی سیاسی کرده است.

ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
بازی جدید آمریکایی ها برای فریب دادن مسولان خوش خیال و همچنان امیدوار
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
مراقب حمله غافلکیر کننده امریکا باشید
