تماس طولانی ترامپ و نتانیاهو درباره ایران
رسانههای رژیم صهیونیستی از تماس تلفنی رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر رژیم صهیونیستی در خصوص ایران خبر دادند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی شامگاه سهشنبه به صورت تلفنی با یکدیگر صحبت کردند که این تماس تلفنی «طولانی و دراماتیک» بوده است.
بر اساس گزارش النشره، این شبکه عبری گزارش داد که محور گفتوگوی تلفنی نتانیاهو و ترامپ، ایران بوده است.
این دومین تماس تلفنی سران آمریکا و رژیم صهیونیستی طی یک هفته گذشته به شمار میرود.
