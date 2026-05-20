تماس طولانی ترامپ و نتانیاهو درباره ایران

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از تماس تلفنی رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص ایران خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۷۳۸۷۷
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی شامگاه سه‌شنبه به صورت تلفنی با یکدیگر صحبت کردند که این تماس تلفنی «طولانی و دراماتیک» بوده است.

بر اساس گزارش النشره، این شبکه عبری گزارش داد که محور گفت‌وگوی تلفنی نتانیاهو و ترامپ، ایران بوده است.

این دومین تماس تلفنی سران آمریکا و رژیم صهیونیستی طی یک هفته گذشته به شمار می‌رود.

شبکه 12رژیم صهیونیستی پوتین ترامپ نتانیاهو رژیم صهیونیستی تماس تلفنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
27
16
پاسخ
انشاالله آنقدر قوی باشیم مخصوصا با ساخت بمب اتم که کسی جرات حمله به ایران عزیز رو نداشته باشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
این حرامزاده ها باز مشغول نقشه کشیدن علیه ملت ایران هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
6
8
پاسخ
خدایا ولمون کنید دیگه
