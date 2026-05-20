صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سفر عراقچی به نیویورک قطعی نیست!

سخنگوی وزارت خارجه ایران توضیحاتی را درباره حواشی به‌ وجود آمده درباره سفر احتمالی وزیر خارجه به نیویورک ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۷۳۸۷۶
| |
3592 بازدید
|
۴

سفر عراقچی به نیویورک قطعی نیست!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که احتمال سفر وزیر امور خارجه به نیویورک در روز‌های آتی وجود دارد؟ گفت: با توجه به ریاست دوره‌ای چین بر شورای امنیت سازمان ملل و برنامه این کشور برای برگزاری نشست ویژه وزرای خارجه درباره مباحث مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی، وزیر امور خارجه کشورمان نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: این نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل برای روز ۲۶ می (پنچم خرداد) پیش‌بینی شده و البته با توجه به برنامه کاری فشرده وزیر امور خارجه، شرکت در آن هنوز قطعی نشده است.

بقائی در پایان توصیه کرد: مراقب توطئه‌های دشمن در انتشار اخبار و تصاویر فیک باشیم و بر اساس آنها تجزیه و تحلیل نکنیم.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سفر به نیویورک عباس عراقچی اسماعیل بقایی وزیر خارجه چین شورای امنیت سازمل ملل
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عراقچی از هماهنگی وزار‌ خارجه با فرماندهان‌نظامی خبر داد
بازداشت ۲ شهروند آلمانی به ظن جاسوسی برای چین
تقویت نگاه به شرق با سفر سران جهان به پکن
مذاکرات بسیار ثمربخش چین و روسیه
امیدوارم سفر عراقچی به نیویورک برای مذاکره درباره تنگه هرمز دروغ باشد!
مذاکرات رهبران روسیه و چین در پکن آغاز شد
رونق تدریجی مصرف و ثبات بازار کار در چین
ژاپن و زنگ خطر «جنگ طولانی»
بازی‌های باستانی شین‌جیانگ؛ میراث زنده جاده ابریشم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
36
20
پاسخ
خانواده شهدا نمیزارند عراقچی به نیویورک برود و گفتگو وتوافق کند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
شما از خانواده شهدا هستید؟
8888
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هر جا به نفعمون باشه از خانواده شهدا مایه میذارین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
3
پاسخ
عراقچی به سفر خارجی بالاخص اگر اروپا و امریکا باشه خیلی علاقه داره و از زیر زمین هم شده بهانه ای برای سفرش جور می کنه تا به قول معروف هم زیارت باشد و هم دیدار
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lPI
tabnak.ir/005lPI