سفر عراقچی به نیویورک قطعی نیست!

سخنگوی وزارت خارجه ایران توضیحاتی را درباره حواشی به‌ وجود آمده درباره سفر احتمالی وزیر خارجه به نیویورک ارائه کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که احتمال سفر وزیر امور خارجه به نیویورک در روز‌های آتی وجود دارد؟ گفت: با توجه به ریاست دوره‌ای چین بر شورای امنیت سازمان ملل و برنامه این کشور برای برگزاری نشست ویژه وزرای خارجه درباره مباحث مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی، وزیر امور خارجه کشورمان نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: این نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل برای روز ۲۶ می (پنچم خرداد) پیش‌بینی شده و البته با توجه به برنامه کاری فشرده وزیر امور خارجه، شرکت در آن هنوز قطعی نشده است.

بقائی در پایان توصیه کرد: مراقب توطئه‌های دشمن در انتشار اخبار و تصاویر فیک باشیم و بر اساس آنها تجزیه و تحلیل نکنیم.