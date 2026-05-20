دستور رهبرانقلاب به مسئولان برای رفع دغدغه های معیشتی و اقتصادی مردم/مردمیبودن و دیپلماسی فعال از ویژگیهای شهید رئیسی بود
به گزارش تابناک؛ پیام رهبر انقلاب اسلامی بهمناسبت دومین سالگرد شهادت شهید رئیسی و بزرگداشت شهدای خدمت منتشر شد.
متن پیام بدین شرح است:
بسمالله الرّحمن الرّحیم
گرامیداشت شهدای پرواز اردیبهشت و در رأس آنان رئیسجمهور شهید حجتالاسلام والمسلمین رئیسی، یادآور شهادت خیل شهیدان خدمتگزار در جمهوری اسلامی ایران است؛ از مطهری و بهشتی و رجائی و باهنر، تا رئیسی و آلهاشم و امیرعبداللهیان و لاریجانی، صدها شخصیت برجسته و تربیتیافتهی مکتب خمینی کبیر و خامنهای عزیز اعلیالله مقامهماالشریف که دفتر خدمت خالصانه و مجاهدانهی مسئولان جمهوری اسلامی را با امضاء خونین خود مزیّن کردند.
از زمرهی ویژگیهای بارز شهید رئیسی، مسئولیتپذیری، جوانگرائی، توجه به عدالت، دیپلماسی فعال و نافع، و بخصوص مردمی بودن را میتوان برشمرد. این خصوصیات موجب دلگرم شدن دوستان ایران از جمله مجاهدان جبههی قدرتمند مقاومت و بسیاری از دلسوزان نظام میشد. این همه البته با معنویتی که ریشه در عمق جان او داشت، آمیخته بود. در رابطهی بین مسئولین و مردم، خصوصیات مثبت تأثیرگذار، موجب قدردانی متقابل میشود. اینگونه بود که بدرقهی او تا جوار مولا و مخدومش حضرت ابِیالحسنِالرّضا صلواتالله و سلامه علیه با شکوه کم نظیری صورت گرفت. دوران ناتمام ریاست جمهوری آن شهید، مقیاسی از تلاش و دلسوزی برای ملت و کشور در عین حفظ استقلال آن را فراهم ساخت.
اینک ما در برابر حماسهآفرینیهای ملت ایران در مقاومت منحصربهفرد تاریخی مقابل دو ارتش تروریست جهانی هستیم. این امر، بار تکلیف مسئولان جمهوری اسلامی ـ از رهبری و رؤسای قوا تا همهی سطوح مدیران ـ را سنگینتر از گذشته میکند. امروز شکر نعمت انسجام ملت و دولت و تمامی دستگاههای جمهوری اسلامی، در تقویت انگیزه و خدمت مضاعف و مجاهدانهی مسئولان، گرهگشایی از مسائل و دغدغههای مردم خصوصاً در عرصه اقتصادی و معیشتی، حضورهای میدانی و مستقیم، و تعریف نقش جدّی برای مردم بعثتیافته در مسیر پیشرفت کشور و حرکت امیدوارانه بهسوی آیندهی روشن است.
رحمت و رضوان الهی بر شهیدان راه خدمت و نصرت الهی و دعای سرورمان عجلالله تعالی فرجه الشریف پشتوانهی خدمتگزاران به مردم مسلمان ایران باد.
سیدمجتبی حسینی خامنهای
۳۰/اردیبهشت/۱۴۰۵