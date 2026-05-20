مخالف قاطعانه پوتین با استقلال تایوان

مخالف قاطعانه پوتین با استقلال تایوان

 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس‌جمهور روسیه پس از گفت‌و‌گو با «شی جین پینگ» اظهار داشت که مسکو، تایوان را به عنوان بخش جدایی ناپذیر چین به رسمیت می‌شناسد و با استقلال تایوان به هر شکلی مخالف است.

برچسب ها
پوتین شی جی پینگ تایوان مسکو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
7
22
پاسخ
اگه خیلی بلدکاری ی کاری کن تا ورزشکارای کشورت ، تو مسابقات بین المللی با پرچم کشورشون شرکت کنند.باقی مسایل پیش کش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
11
19
پاسخ
بحرین هم بخش جدایی ناپذیراز ایران .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
24
5
پاسخ
متاسفانه باند بنفش به عشق گلابی های برجام ، رابطه ایران و چین رو نابود کرد وگرنه الان وضعمون خیلی بهتر بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
4
23
پاسخ
شی جی پینک نگفت بخشهای اشغال شده اوکراین بخشی جدایی ناپذیر از اوکراین هست ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
4
13
پاسخ
اگه میتونی اینو به آمریکا بگو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
10
7
پاسخ
احتمال تجزیه روسیه و چین و امریکا به کشورهای متعدد وجود دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
2
15
پاسخ
کلا از آزادی استقلال کشورا بدش میاد برو جنگ رو تمام کن
علی انصاری معروف به علی نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
4
11
پاسخ
شوروی عاقبت چین .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
2
3
پاسخ
دور هم دوستانه یعنی این. رفیق فاب
