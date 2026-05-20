مخالف قاطعانه پوتین با استقلال تایوان

پوتین پس از گفت‌و‌گو با «شی جین پینگ» اظهار داشت که مسکو، تایوان را به عنوان بخش جدایی ناپذیر چین به رسمیت می‌شناسد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس‌جمهور روسیه پس از گفت‌و‌گو با «شی جین پینگ» اظهار داشت که مسکو، تایوان را به عنوان بخش جدایی ناپذیر چین به رسمیت می‌شناسد و با استقلال تایوان به هر شکلی مخالف است.