تکذیب خبر کنارهگیری قالیباف از ریاست هیئت مذاکرهکننده
به گزارش تابناک؛ ایمان شمسایی رییس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس در صفحه شخصی خود درباره شایعات کناره گیری قالیباف از ریاست هیئت مذاکره کننده نوشت:
ادعای جدید برخی افراد مبنی بر کنار رفتن دکتر قالیباف از سرپرستی تیم مذاکرهکننده، کذب محض و دروغی آشکار است. امتداد همان خط تخریبی که تا دیروز فرماندهان را نشانه میرفت و امروز شهدای والامقام را.
البته از جریانی که سابقه هجمه به فرماندهان نظامی، دفتر مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید را در کارنامه دارد، رفتاری غیر از این انتظار نمیرود.
این طیف اکنون حمله به شورای عالی امنیت ملی را نیز به کارنامه خود افزودهاند؛ و یادآور تخریب نهادهای حاکمیتی توسط دوم خردادیهای رادیکال در دهه ۷۰ هستند.
مجدد تاکید میکنم؛ دکتر قالیباف همچنان ریاست تیم مذاکرهکننده را بر عهده دارند و همزمان، به پیشنهاد رئیسجمهور محترم و تأیید رهبر معظم انقلاب، به عنوان نماینده ویژه نظام در امور چین انتخاب شدهاند.
شایسته است این آقایان برای توجیه خیانت خود در شرایط جنگی پشت ژستهای انقلابی پنهان نشوند و بیش از این به توجیه رفتارهای آسیبزای خود در شرایط حساس کنونی نپردازند.