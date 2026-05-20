به گزارش تابناک؛ ایمان شمسایی رییس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس در صفحه شخصی خود درباره شایعات کناره گیری قالیباف از ریاست هیئت مذاکره کننده نوشت:

ادعای جدید برخی افراد مبنی بر کنار رفتن دکتر قالیباف از سرپرستی تیم مذاکره‌کننده، کذب محض و دروغی آشکار است. امتداد همان خط تخریبی که تا دیروز فرماندهان را نشانه می‌رفت و امروز شهدای والامقام را.

البته از جریانی که سابقه هجمه به فرماندهان نظامی، دفتر مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید را در کارنامه دارد، رفتاری غیر از این انتظار نمی‌رود.

این طیف اکنون حمله به شورای عالی امنیت ملی را نیز به کارنامه خود افزوده‌اند؛ و یادآور تخریب نهاد‌های حاکمیتی توسط دوم خردادی‌های رادیکال در دهه ۷۰ هستند.

مجدد تاکید میکنم؛ دکتر قالیباف همچنان ریاست تیم مذاکره‌کننده را بر عهده دارند و هم‌زمان، به پیشنهاد رئیس‌جمهور محترم و تأیید رهبر معظم انقلاب، به عنوان نماینده ویژه نظام در امور چین انتخاب شده‌اند.

شایسته است این آقایان برای توجیه خیانت خود در شرایط جنگی پشت ژست‌های انقلابی پنهان نشوند و بیش از این به توجیه رفتار‌های آسیب‌زای خود در شرایط حساس کنونی نپردازند.