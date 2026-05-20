قیمت لوازم یدکی خودرو افزایش یافته است

رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران گفت: اگر امروز افزایش قیمتی در حوزه قطعات یدکی مشاهده می‌شود، این افزایش صرفاً در چارچوب تورم سالیانه و هزینه‌های جاری است و هنوز آثار مستقیم بحران‌های جنگی بر بازار قطعات نمایان نشده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، سید احمد حسینی در یک سال گذشته و همزمان با افزایش فزاینده قیمت خودرو، تامین خودرو به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوار‌ها تبدیل شده است. با این حال، نگرانی‌ها دیگر تنها به خرید خودرو محدود نمی‌شود و موج اخیر افزایش قیمت‌ها به بازار خدمات و هزینه‌های نگهداری خودرو نیز رسیده است.

سید احمد حسینی گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های لازم که انجام شده بود، در حال حاضر کمبود خاصی در سطح بازار لوازم یدکی مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: با این حال، مشکلی که وجود دارد این است که بخش عمده‌ای از تبادلات حمل‌ونقلی کالا‌ها و مواد اولیه از طریق کشور امارات انجام می‌شد و با توجه به همراهی و همسویی این کشور با کشور‌های متخاصم، این روابط دچار اختلال شده است. بنابراین، برای واردات کالا، قطعات خارجی و مواد اولیه‌ای که از خارج وارد کشور می‌شد، باید مبادی ورودی جایگزین در نظر گرفته شود.

حسینی تصریح کرد: با توجه به اینکه همچنان شرایط آتش‌بس ناپایدار است، فشار روانی بر تمامی حوزه‌ها وجود دارد و بازار قطعات نیز از این موضوع مستثنا نیست. در حوزه قیمت قطعات نیز باید با صراحت گفت که تاکنون بحران‌های ناشی از جنگ تحمیلی اثری بر قیمت قطعات یدکی نگذاشته است. افزایش قیمت‌های فعلی بیشتر از تورم سالیانه، افزایش دستمزدها، رشد هزینه‌های حمل و نقل، افزایش تعرفه‌های گمرکی، عوارض دولتی و سایر هزینه‌های جانبی ناشی می‌شود.

وی افزود: با توجه به بی‌ثباتی موجود در بازار، میزان خرید و فروش قطعات به حداقل رسیده است. از یک سو مصرف‌کنندگان با چالش مواجه شده و نیاز‌های خود را به حداقل ممکن محدود کرده‌اند و از سوی دیگر، فعالان شبکه توزیع نیز خرید خود از واردکنندگان و تولیدکنندگان را به حداقل رسانده‌اند تا صرفاً موجودی لازم برای عرضه کالا حفظ شود.

حسینی تشریح کرد: این رکود که طی دو تا سه سال گذشته نیز بر بازار حاکم بوده، موجب شده بسیاری از فعالان صنفی برای انجام تعهدات مالی خود، کالا‌ها را با حداقل سود و حتی در برخی موارد با قیمت تمام‌شده عرضه کنند. همچنین فعالان این صنف تلاش کرده‌اند در شرایط بحرانی کشور، همراه مردم و مسئولان باشند و مسئولیت‌های خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: در مجموع اگر امروز افزایش قیمتی در حوزه قطعات یدکی مشاهده می‌شود، این افزایش صرفاً در چارچوب تورم سالیانه و هزینه‌های جاری است و هنوز آثار مستقیم بحران‌های جنگی بر بازار قطعات نمایان نشده است. قیمت برخی قطعات یدکی به‌طور میانگین بین ۲۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است، هرچند میزان این افزایش در انواع مختلف قطعات یکسان نبوده است.

سید احمد حسینی اظهار کرد: آنچه برخی مدیران در رسانه‌ها مطرح می‌کنند، با واقعیت‌های موجود در میدان عمل فرسنگ‌ها فاصله دارد. نمونه این تناقضات چه در حوزه ترخیص کالا از گمرکات و چه در زمینه هزینه‌هایی که به تولیدکنندگان و بازرگانان تحمیل می‌شود، قابل مشاهده است.

حسینی عنوان کرد: برای مثال تعرفه‌های گمرکی نسبت به سال گذشته تقریباً ۲ برابر شده، هزینه‌های انبارداری در گمرکات نیز ۲ برابر شده، هزینه حمل‌ونقل هر کانتینر بین هشت تا ده برابر شده و هزینه‌های حقوق و دستمزد نیز حدود ۶۰ درصد رشد داشته است. همچنین عوارض سالیانه، عوارض دولتی و هزینه حامل‌های انرژی نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته‌اند.