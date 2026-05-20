لحظات تصویب طرح توقف حمله به ایران در سنا پس از هفت تلاش!

سنای آمریکا رأی‌گیری در مورد اختیارات جنگی را که نیاز به تأیید کنگره برای عملیات نظامی علیه ایران دارد، پیش می‌برد. اولین رأی‌گیری موفقیت‌آمیز سنا پس از هفت تلاش ناموفق - چالش مستقیم برای اختیارات جنگی اجرایی ترامپ است. مفاد اصلی این «War Powers Resolution» این است که رئیس‌جمهور آمریکا نتواند بدون مجوز رسمی کنگره، جنگ یا عملیات نظامی طولانی علیه ایران را ادامه دهد. رئیس‌جمهور باید برای ادامه درگیری نظامی با ایران از کنگره مجوز بگیرد و اگر چنین مجوزی نگیرد نیروهای آمریکایی باید از عملیات جنگی علیه ایران خارج شوند و این شامل حملات، محاصره دریایی، بمباران و عملیات تهاجمی است. این طرح بر پایه قانون War Powers Resolution است که بعد از جنگ ویتنام تصویب شد تا رؤسای جمهور نتوانند بدون نقش کنگره وارد جنگ‌های طولانی شوند. حامیان طرح می‌گویند قانون اساسی آمریکا اختیار شروع جنگ را به کنگره داده و ترامپ بدون مجوز وارد درگیری گسترده با ایران شده و کنگره را درباره اهداف، هزینه و استراتژی جنگ در تاریکی نگه داشته است. در مقابل مخالفان طرح می‌گویند محدود کردن رئیس‌جمهور وسط بحران نظامی، بازدارندگی آمریکا را ضعیف می‌کند و فرمانده کل قوا باید انعطاف عملیاتی داشته باشد. رایی که الان خبرساز شده فقط «پیشبرد» یا procedural vote بوده، به این معنا که طرح برای بررسی نهایی جلو رفته و هنوز قانون نشده و حتی اگر سنا تصویب نهایی کند، احتمالاً ترامپ آن را وتو می‌کند. برای بی‌اثر کردن وتوی رئیس جمهور نیاز به دوسوم آرای کنگره است که فعلاً بعید به نظر می‌رسد.