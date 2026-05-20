En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 2267
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۳۸۵۷
کد خبر:۱۳۷۳۸۵۷
6273 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

امیدوارم سفر عراقچی به نیویورک برای مذاکره درباره تنگه هرمز دروغ باشد!

علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و چهره ثابت این روزهای صداوسیما گفت: «امیدوارم خبر سفر عراقچی به نیویورک برای مذاکره در خصوص تنگه هرمز دروغ باشد... چرا ما در خصوص موضوع تنگه هرمز باید در خاک دشمن مذاکره کنیم؟» اظهارات خضریان را می‌‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر علی خضریان ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا تنگه هرمز عباس عراقچی
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
روایت متفاوت سخنگوی ارتش از نحوه جنگیدن آمریکایی ها/ از رادارهای پرنده تا اتخاذ سناریوی جدید جنگی
عراقچی از هماهنگی وزار‌ خارجه با فرماندهان‌نظامی خبر داد
هماهنگی ۲۶کشتی با سپاه برای عبور از تنگه‌هرمز
سفر عراقچی به نیویورک قطعی نیست!
وعده مدیریت هوشمند ایران بر تنگه هرمز
نماینده مجلس: آمریکا قصد داشت شب گذشته عملیات نظامی پرحجمی انجام دهد
ادعای درخواست یک مقام برای اجاره جزیره ایران به امارات!
نماینده مجلس: جنگ قطعی است؛ توقف تبادل پیام بین ایران و آمریکا
وعده نماینده مجلس: کشورهای غربی دچار قحطی می‌شوند
جنگ با آمریکا تمام شود، پدر امارات را در می‌آوریم!
اگر آمریکا غرامت ندهد، کشتی‌ها را توقیف و به فروش می‌رسانیم
خواسته آمریکا در مذاکرات که عراقچی به آن «نه» گفت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۲۳
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
21
128
پاسخ
امیداوریم درست باشه و جنگ تمام بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
انشاالله باپیروزی ایران و نیروهای مقاومت بدونه خیانت به کشور جنگ تمام شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
قرار بود با مذاکره کردن چنگ نشه. خب مذاکره منجر به جنگ شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
13
48
پاسخ
ایشان از کارشناسان و مجریان صداوسیما هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
13
111
پاسخ
تو کی هستی که بخوای در مقابل مقامات کشور جلوی کار رو بگیری؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
تو کی هستی که بخوای منافع کشور را به امریکا بفروشی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
6
83
پاسخ
امیدوارم افرادی که دیپلماسی بلد نیستند و تریبون هم دارند، ساکت شوند
شریعتمداری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
7
87
پاسخ
خضریان نماینده ی 2 درصدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
5
96
پاسخ
علی خضریان را سوار بر قایق ، در ورودی تنگه هرمز مستقر نمایید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
2
22
پاسخ
فعکک نکنم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
5
33
پاسخ
علی اندازه نگهدار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
26
10
پاسخ
ترامپ از چنین سفری فقط ضعف ایران رو برداشت میکنه و احتمال جنگ بیشتر میشه ، این سفر نتیجه ای جز تحقیر عراقچی و ایران نخواهد داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
7
پاسخ
جناب آقای خضریان شما چی در مورد خودت فکر کردی ؟؟؟
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟