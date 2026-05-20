۸روستای زیبای ایران در آستانه ثبت جهانی

با ثبت جهانی روستاها در سازمان جهانی گردشگری، این مناطق مشمول طرح‌های مرمتی می‌شوند و حالا ایران پرونده هشت روستا را به این سازمان ارسال کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور، امروز چهارشنبه به فارس اعلام کرد: «هشت روستای منتخب را برای ارائه به سازمان جهانی گردشگری معرفی کرده‌ایم که شامل قلعه‌بالا در سمنان، گیسوم در گیلان، شانه‌تراش در مازندران، مصر در اصفهان، پامنار در خوزستان، درک در سیستان و بلوچستان، موئیل در اردبیل و ریاب در خراسان رضوی هستند».

ایران تاکنون پنج روستا را در فهرست روستا‌های برتر گردشگری جهان سازمان جهانی گردشگری به ثبت رسانده است. روستای کندوان تبریز و اصفهک اصفهان سه سال پیش به عنوان بهترین دهکده‌های گردشگری انتخاب شدند. سال گذشته هم روستا‌های سهیلی در قشم، شفیع‌آباد در کرمان و کندلوس در مازندران، در این فهرست جهانی قرار گرفتند.

مصطفی فاطمی، مدیرکل گردشگری داخلی، می‌گوید که ثبت جهانی روستا‌ها منجر به افزایش بیش از دو برابری ورود گردشگران به آنها می‌شود؛ مانند روستای اصفهک و کندوان.

در سطح بین‌المللی هم روستا‌های برگزیده فرصت حضور در نمایشگاه‌های لندن و برلین را پیدا می‌کنند تا جاذبه‌های خود را معرفی کنند؛ چنان‌که یک روستای ویتنامی پس از شرکت در نمایشگاه برلین، تنها در یک سال به‌اندازه ده سال گردشگر جذب کرد.

نظرات بینندگان
مهرداد لطفعلی زاده
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
روستای سیاهکلرود در شهرستان رودسر استان گیلان
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
فدای گوشه گوشه بهشت پهناور،مادرم ایران
