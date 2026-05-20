پوتین و شی بیانیه مشترک امضا کردند
مراسم امضای اسناد دوجانبه امروز (چهارشنبه) پس از مذاکرات بین ولادیمیر پوتین و شی جینپینگ روسای جمهور روسیه و چین در پکن برگزار شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پس از این دیدار، روسای جمهور روسیه و چین بیانیه مشترکی در مورد تقویت بیشتر مشارکت و تعمیق روابط بین دو کشور تصویب کردند.
همچنین پوتین و شی جینپینگ یک سند مفهومی دیگر که بیانیه مشترکی در مورد تشکیل جهان چند قطبی و نوع جدیدی از روابط بین الملل است، امضا کردند.
هیاتهای نمایندگی روسیه و چین در طول این سفر با حضور پوتین و همتای چینی او، ۲۰ سند مشترک امضا کردهاند.
شی در سخنانی پس از امضای این بیانیه گفت: این بیست و پنجمین باری است که رئیس جمهور پوتین از چین بازدید میکند و این ماهیت ویژه روابط روسیه و چین را تأیید میکند. امسال بیست و پنجمین سالگرد پیمان همکاری است، کشورها قاطعانه به احترام متقابل و حقوق متقابل متعهد هستند.
رهبر چین «دور مذاکرات را عمیق، دوستانه و سازنده» خواند و گفت که روابط روسیه و چین تحت رهبری استراتژیک مشترک با پوتین به سطح جدیدی رسیده است. او اعتماد سیاسی را بزرگترین ویژگی روابط روسیه و چین دانست و تصریح کرد: این موضوع در پیمان حسن همجواری و همکاری دوستانه آمده است.
شی افزود: «جهان به هیچ وجه آرام نیست - آسیبهای ناشی از اقدامات یکجانبه و هژمونی ما را تهدید میکند که به قانون جنگل برگردیم. روسیه و چین، اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، خود را به عنوان قدرتهای جهانی مسئول میدانند. دوستی بزرگ روسیه و چین مطابق با الزامات زمان است.
او گفت که مفهوم «سرنوشت مشترک بشریت» و چهار ابتکار جهانی او از حمایت گسترده جامعه بینالمللی، از جمله روسیه برخوردار است. در این راستا، من مفهوم سرنوشت مشترک بشریت و چهار ابتکار جهانی را که از حمایت گسترده جامعه جهانی، از جمله روسیه، برخوردارند، مطرح کردهام. روسیه و چین سالهاست که به اصول عدم تعهد به بلوکها، عدم رویارویی و عدم هدف قرار دادن اشخاص ثالث پایبند بودهاند. روسیه و چین باید به حمایت قاطع از یکدیگر در مورد مسائلی که بر منافع و نگرانیهای اصلی آنها تأثیر میگذارد، ادامه دهند و گفتگو و تماس استراتژیک نزدیک را حفظ کنند.
رئیس جمهور چین همچنین افزود: «این جهان بسیار آشفته است. خسارات ناشی از اقدامات یکجانبه و هژمونی فراتر از حد است. خطر بازگشت به قانون جنگل وجود دارد. چین و روسیه قاطعانه به عنوان قدرتهای جهانی مسئول عمل خواهند کرد، از اقتدار سازمان ملل و عدالت بینالمللی دفاع خواهند کرد و با همه اشکال یکجانبهگرایی و سلطهگری و همچنین تلاشها برای بازنویسی تاریخ با هدف انکار نتایج جنگ جهانی دوم مخالفت خواهند کرد.»
او گفت روسیه و چین باید به طور مشترک همکاریهای بینالمللی را پیش ببرند و سیستم مدیریت جهانی را بهبود بخشند.
شی مذاکرات با پوتین را دوستانه و ثمربخش خواند و گفت: من همین الان مذاکرات عمیق، دوستانه و ثمربخشی با رئیس جمهور پوتین داشتم. روابط بین کشورها به اوج جدیدی رسیده است و این روابط الگویی از روابط بین دو قدرت بزرگ است. کشورهای ما با تکیه بر روحیه احترام متقابل، برابری، صداقت و عدالت و همکاری سودمند متقابل، سهم قابل توجهی در حفاظت از عدالت بینالمللی و شکلگیری نوع جدیدی از روابط بینالمللی دارند.
او همچنین با درخواست تقویت اعتماد سیاسی بین مسکو و پکن و گشودن افقهای جدید در توسعه روابط دوجانبه، گفت روسیه و چین باید دژهای استراتژیک یکدیگر باشند.
شی جینپینگ همچنین افزود: «چین و روسیه باید قاطعانه با هرگونه زورگویی یکجانبه مخالفت کنند. ما با هرگونه تلاش برای انکار نتایج پیروزی در جنگ جهانی دوم و احیای فاشیسم و نظامیگری مخالفیم.»
پیوند بین روسیه و چین نقشی ثباتبخش در عرصه بینالمللی ایفا میکند
پوتین نیز گفت: روسیه و چین به سیاست حاکمیتی و مستقل متعهد هستند با هم برای تثبیت وضعیت بینالمللی به نام صلح و رفاه همکاری میکنند. مسکو و پکن به طور متحد از پیمان سازمان ملل دفاع میکنند.
پوتین به خبرنگاران گفت: «نکته اصلی این است که روسیه و چین به یک سیاست خارجی مستقل متعهد هستند، در یک اتحاد استراتژیک نزدیک عمل میکنند و نقش مهمی در ثباتبخشی در صحنه جهانی ایفا میکنند. روسیه و چین برای حفاظت از قوانین بینالمللی با هم متحد هستند.
پوتین با ابراز اطمینان از اینکه سفرش به پکن به تقویت دوستی روسیه و چین کمک خواهد کرد، اعلام کرد روسیه و چین شرکای تجاری مهمی برای یکدیگر هستند و روسیه آماده ادامه تامین بیوقفه منابع انرژی به چین است. روسیه و چین به طور فعال در زمینه انرژی همکاری میکنند. کشور ما یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت، گاز طبیعی، از جمله گاز مایع و زغال سنگ به چین است. البته ما آمادهایم تا به طور قابل اعتمادی به تأمین بدون وقفه همه این نوع سوختها ادامه دهیم. میخواهم تأکید کنم که روسیه و چین شرکای تجاری مهمی برای یکدیگر هستند. در سال 2025، تجارت تقریبا به 240 میلیارد دلار رسید. ساختار آن، از جمله از طریق کالاهای با ارزش افزوده بالا، گسترش یافته است.
رئیس جمهور روسیه در ادامه گفت تقریباً تمام عملیات تجاری روسیه و چین با روبل و یوان انجام میشود و افزود که روسیه و چین یک سیستم پایدار تجارت متقابل ایجاد کردهاند که از روندهای منفی در بازارهای جهانی محافظت میشود.
پوتین گفت: «در روسیه و چین، گامهای هماهنگ برای انتقال پرداختها بین آنها، بین کشورهای ما به طور کلی، با ارزهای ملی از اهمیت بالایی برخوردار بود.»
پوتین همچنین به پتانسیل بالای همکاری بین روسیه و چین در بخش انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود: روسیه و چین به شدت در حال توسعه همکاریهای صنعتی، ایجاد زنجیرههای ارزش مشترک جدید و معرفی فناوریها و نوآوریهای پیشرفته هستند.»
او همچنین خبر داد که روسیه در حال تکمیل ساخت واحدهای نیروگاه هستهای در چین است و راهاندازی آنها سهم قابل توجهی در تأمین انرژی اقتصاد چین خواهد داشت.
رئیسجمهور روسیه همچنین گفت که دو کشور در حال تلاش برای تقویت مشارکت در زمینه عناصر حیاتی و فلزات هستند.
پوتین با تاکید براینکه با شی جینپینگ، رئیس جمهور چین، در مورد مسائل بینالمللی فعلی تبادل نظر کرده است، اظهار داشت: من و رئیس جمهور چین در مورد مسائل بینالمللی روز تبادل نظر کردیم. بسیاری از توافقنامههای امضا شده توسط روسیه و چین با هدف تعمیق همکاریهای اقتصادی دوجانبه امضا شدهاند. مذاکرات امروز در فضایی گرم، دوستانه و سازنده برگزار شدند. همه زمینههای کلیدی همکاریهای دوجانبه به طور کامل مورد بحث قرار گرفته است. روابط بین روسیه و چین نمونهای از روابط بین کشورها و مردم در جهان امروز است.
پوتین گفت: «روابط ما خودکفا و مستقل از وضعیت جهانی فعلی است و به عنوان الگویی برای چگونگی ایجاد روابط بین کشورها و مردم در حال حاضر عمل میکند. روابط بین روسیه و چین به سطح بیسابقهای رسیده و همچنان در حال توسعه است.
مفاد بیانیه مشترک پایانی
در بیانیه مشترک نشست پایانی شی و پوتین آمده است: «ما خواستار حل مناقشه اوکراین از طریق گفتگو و مذاکره هستیم و از تمام تلاشها برای ایجاد صلح پایدار حمایت میکنیم. روابط بین روسیه و چین یک بلوک را تشکیل نمیدهد، تقابلی نیست و علیه کشورهای ثالث نیست. روابط بین چین و روسیه به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده و همچنان به طور پیوسته در حال توسعه است.»
در این بیانیه تاکید شده است: «حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران نقض قوانین بینالمللی و تضعیف ثبات در خاورمیانه است. ما از طرفین درگیری در خاورمیانه دعوت به مذاکره میکنیم. ما خواستار آتشبس دائمی در نوار غزه هستیم. ما متاسفیم که سیاست غیرمسئولانه ایالات متحده پس از انقضای پیمان تسلیحات هستهای استارت جدید مانع از حفظ میراث این پیمان شده است. پروژه گنبد طلایی ایالات متحده تاثیر منفی جدی بر امنیت بینالمللی دارد. ما با استفاده از حقوق بشر به عنوان بهانهای برای دخالت در امور داخلی مخالفیم.»