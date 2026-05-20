رشد 105 درصدی پرداخت وام ازدواج درسال 1404

حمایت کامل و قاطع بانک شهر از ازدواج جوانان ایران اسلامی

بانک شهر در سال گذشته با تمرکز بر حمایت از جوانان و خانواده‌ها، موفق شد در زمینه پرداخت وام‌های ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن عملکردی درخشان به ثبت برساند.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، با اجرای سیاست‌های اعتباری حمایتی، بانک شهر طی سال های اخیر نقش مهمی در تسهیل تشکیل زندگی و تحکیم بنیان خانواده‌ها ایفا کرده است.

در سال 1404، بانک شهر حدود 13 هزار فقره وام ازدواج پرداخت کرد که نسبت به سال قبل 105 درصد رشد داشته است. این اقدام به معنای واقعی کلمه، کمک بزرگی به جوانان برای آغاز زندگی مشترک و کاهش دغدغه‌های مالی اولیه آن‌ها بوده است.

علاوه بر این، بیش از 15 هزار فقره وام فرزندآوری و حدود 18 هزار فقره وام ودیعه مسکن از سوی شبکه شعب بانک شهر در سال گذشته پرداخت شده است که این اقدام نیز نشان‌دهنده اهمیت بالای حمایت از خانواده‌ها در مسیر رشد جمعیت و کمک به تأمین مسکن شهروندان است و بار دیگر نقش بانک در اجرای سیاست‌های کلان کشور را برجسته می‌کند.

توجه بانک شهر در سال جاری به ازدواج جوان بیش از پیش بوده و تنها طی 50 روز ابتدایی سال جاری، بیش از یک هزار و 700 فقره وام ازدواج به مبلغ 6 هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است. این نشان می‌دهد بانک شهر فراتر از تکالیف قانونی، همواره در تلاش است تا حمایت‌های مالی خود را به جوانان و تشکیل بنیان خانواده‌ها تسری دهد و دغدغه‌های مالی آن‌ها را کاهش دهد.

بانک شهر تأکید می کند که با وجود تحقق کامل سهمیه وام ازدواج تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته، همچنان در سال جاری به حمایت ویژه از جوانان ادامه خواهد داد و برنامه‌های خود برای تسهیل مسیر زندگی مشترک و ایجاد فرصت‌های بهتر برای خانواده‌ها را گسترش می‌دهد.

