حمل و نقل عمومی فعلا رایگان است
شهردار تهران اظهار کرد: حمل و نقل عمومی تا اعلام تصمیم در شورای شهر رایگان است.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ علیرضا زاکانی در حاشیه همایش سالگرد شهید جمهور در جمع خبرنگاران گفت: طرح یکفوریتی اصلاح نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران با حداکثر آرا در شورا تصویب شد و اصل این طرح هفته آینده به رأی گذاشته خواهد شد و در فاصله زمانی تا نتیجه نهایی طرح، تلاش بر این است که جنبه رایگان بودن خدمات همچنان لحاظ شود.
شهردار تهران افزود: مساله رایگان بودن مترو و اتوبوس طبق منوال گذشته ادامه خواهد داشت تا نتیجه بررسی طرح یکفوریتی اصلاح نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران در هفته آینده در صحن شورای شهر مشخص شود.
مترو رایگان هست ولی اتوبوس نیست.
همه اتوبوسها کارتخوانشون کار نمیکنه ولی میگن باید پول نقد بدی اونم نفری ده هزار تومان.
ناشناس| |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
شهرداری با این کار از شلوغی خیابان ها مصرف بنزین و آلودگی ها در حد زیادی جلوگیری می کند باید از این کار قدردانی کرد هم اینکه در حد زیادی به بودجه خانواده ها کمک می کند
کجا رایگانه اتوبوسا پول میگیرن نفری بیست وهرجا متفاوت؟راست گفتن کلن سخته براتون در همه زمینه
طرح های پوپولیستی . بجای مترو رایگان آموزش و درمان را رایگان کنید
ناشناس| |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
صد برابر این بودجه هم کافی نیست تا درمان رایگان بشه.
