حمل و نقل عمومی فعلا رایگان است

شهردار تهران اظهار کرد: حمل و نقل عمومی تا اعلام تصمیم در شورای شهر رایگان است.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ علیرضا زاکانی در حاشیه همایش سالگرد شهید جمهور در جمع خبرنگاران گفت: طرح یک‌فوریتی اصلاح نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران با حداکثر آرا در شورا تصویب شد و اصل این طرح هفته آینده به رأی گذاشته خواهد شد و در فاصله زمانی تا نتیجه نهایی طرح، تلاش بر این است که جنبه رایگان بودن خدمات همچنان لحاظ شود.

شهردار تهران افزود: مساله رایگان بودن مترو و اتوبوس طبق منوال گذشته ادامه خواهد داشت تا نتیجه بررسی طرح یک‌فوریتی اصلاح نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران در هفته آینده در صحن شورای شهر مشخص شود.

بلیت رایگان سینما شامل چه کسانی می‌شود؟
مترو و اتوبوس از فردا رایگان نیست!
مترو و اتوبوس برای این افراد رایگان می‌شود
حمل‌ونقل عمومی تهران تا چه زمان رایگان است؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۸
ایزوگام فتحعلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
15
پاسخ
واااای خدایااااااا شکرت
من
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
11
پاسخ
مترو رایگان هست ولی اتوبوس نیست.
همه اتوبوسها کارتخوانشون کار نمیکنه ولی میگن باید پول نقد بدی اونم نفری ده هزار تومان.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
خوب ده هزار تومن بده. ده هزار تومن پوله؟
بهروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
5
10
پاسخ
شهرداری با این کار از شلوغی خیابان ها مصرف بنزین و آلودگی ها در حد زیادی جلوگیری می کند باید از این کار قدردانی کرد هم اینکه در حد زیادی به بودجه خانواده ها کمک می کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
6
پاسخ
کجا رایگانه اتوبوسا پول میگیرن نفری بیست وهرجا متفاوت؟راست گفتن کلن سخته براتون در همه زمینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
9
پاسخ
طرح های پوپولیستی . بجای مترو رایگان آموزش و درمان را رایگان کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
کل بودجه رایگان شدن مترو ۲۸۰۰ میلیارده!
صد برابر این بودجه هم کافی نیست تا درمان رایگان بشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
7
پاسخ
اخراج افغانی مطالبه ملی
