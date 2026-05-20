حمل و نقل عمومی فعلا رایگان است

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ علیرضا زاکانی در حاشیه همایش سالگرد شهید جمهور در جمع خبرنگاران گفت: طرح یک‌فوریتی اصلاح نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران با حداکثر آرا در شورا تصویب شد و اصل این طرح هفته آینده به رأی گذاشته خواهد شد و در فاصله زمانی تا نتیجه نهایی طرح، تلاش بر این است که جنبه رایگان بودن خدمات همچنان لحاظ شود.

شهردار تهران افزود: مساله رایگان بودن مترو و اتوبوس طبق منوال گذشته ادامه خواهد داشت تا نتیجه بررسی طرح یک‌فوریتی اصلاح نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران در هفته آینده در صحن شورای شهر مشخص شود.