قالیباف:شهید رئیسی، راه‌حل مشکلات را در انقلاب می‌دید

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت دومین سالگرد شهدای پرواز اردیبهشت، گفت: آیت‌الله شهید رئیسی با ایمان به سنت‌های الهی و باور به کارآمدی نظریه مترقی ولایت فقیه، راه حل مشکلات کشور را در بازگشت به شعارها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و عمل به اندیشه‌های امامین انقلاب می‌دانست و در مسیر احیای این خواسته‌ها تلاشی موفقیت‌آمیز داشت.
به  گزارش تابناک،‌ متن پیام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت دومین سالروز شهادت آیت‌الله رئیسی و دیگر شهدای خدمت به شرح زیر است.

«بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهنم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

اردیبهشت در حالی به آخرین روزهای خود می‌رسد که در ۲ سال گذشته، این ایام برای مردم ایران، یادآور روز و شبی سخت است که در پی ساعت‌ها انتظار، برادرانی به غایت خدمتگزار و بویژه رئیس‌جمهوری پرتلاش، مردمی و خداترس را از دست دادند  و حیات دنیوی آیت‌الله رئیسی، حجت الاسلام آل هاشم، دکتر امیرعبدالهیان، دکتر رحمتی، سردار موسوی، امیر مصطفوی، امیر دریانوش و سرهنگ قدیمی در ۳۰ اردیبهشت با رسیدن به فیض شهادت، به پایان رسید.

در میان شهدای پرواز اردیبهشت، فقدان برادر متدین، صادق، ولایتمدار، پرکار، مردمدار و عدالت‌طلب، رئیسی عزیز، جانسوزتر بود و در این ۲ سال، لحظات بسیاری را به یاد ایشان و خاطرات شیرین سالهای طولانی آشنایی و همکاری و مرور خدمات دلسوزانه و موثرش در مبارزات علیه رژیم ستم شاهی، خدمت در دستگاه قضا، خادمی بارگاه شریف امام مهربانی‌ها و ریاست جمهوری اسلامی ایران سپری کرده‌ام.

شهید رئیسی، مصداق کامل آیه شریفه « لا یُریدونَ عُلُوًّا فِی الاَرض» بود، او در مقابل مردم حقیقتا خاضع بود، برای خود هیچ جایگاهی قائل نبود و هیچ نمی‌خواست و همانگونه که در آیه «والعاقبه للمتقین» وعده داده شده، عاقبت او که دل، زبان و عملش جملگی در مسیر رضای پروردگار و توجه ذوات مقدس معصومین علیهم السلام و خدمت شبانه روزی به خلق خدا بود، با پیوستن به لقاءالهی و نوشیدن شهد شهادت رقم خورد.

آیت‌الله شهید رئیسی، با ایمان به سنت‌های الهی و باور به کارآمدی نظریه مترقی ولایت فقیه، راه حل مشکلات کشور را در بازگشت به شعارها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و عمل به اندیشه‌های امامین انقلاب می‌دانست و در مسیر احیای این خواسته‌ها تلاشی موفقیت‌آمیز داشت.

شهدای خدمت و سیدالشهدای‌شان، مردانی از خودگذشته و در عین حال کارآمد بودند که جان خود، این  ارزشمندترین متاع انسان را در راه اعتلای ایران عزیز و عزت مردم سرافرازش، هزینه کردند و بدون شک اقتدار و جایگاه بی بدیل کنونی جمهوری اسلامی در منظر و باور جهانیان، محصول جانفشانی وطن دوستانی است که برافراشتن  پرچم سه رنگ ایران اسلامی در عرصه های گوناگون را در سراسر عمر شریف، وجه همت خود قرار دادند.

تربیت نفوسی این چنین برجسته و فداکار به تعبیر خمینی کبیر، فتوح الفتوح انقلاب اسلامی بود که حماسه دلاوری‌های آن‌ها را از مجاهدت در شکل‌گیری نظام اسلامی، جنگ تحمیلی اول تا جنگ تحمیلی سوم و از بیابان‌های تفتیده فکه تا خیابان‌های بارانی تهران از مهر ۱۳۵۹ تا فروردین ۱۴۰۵ به نظاره نشستیم.

به روح پرفتوح رهبر کبیر انقلاب اسلامی، بنیان گذار این شجره طیبه و قائد شهید عظیم شأن ملت ایران امام خامنه‌ای بزرگ و شهدای پرواز اردیبهشت که همگی آراسته به زیور درخشان خدمت‌گزاری و مردم دوستی بودند، هزاران درود و سلام می فرستم و امیدوار به نگاه گره‌گشای این شهدای آسمانی و متنعمین عندالله، هستم.»
 

