وضعیت تیم ملی فوتبال نرمال نیست

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ عباس آقایی، در خصوص روند آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی عنوان کرد: وضعیت تیم ملی نرمال نیست و کار به جایی رسید که کادر فنی مجبور شد بازی درون تیمی در نظر بگیرد. از طرفی لیگ برتر هم تعطیل شد و همین موضوع باعث شده بازیکنان فرم ایده‌آلی نداشته باشند. برای بازیکن به هیچ عنوان تمرین و بازی درون تیمی نمی‌تواند جای بازی رسمی را بگیرد و اگر لیگ ما پویا باشد، تیم ملی هم سودش را خواهد برد.

مربی خیبر خرم آباد ادامه داد: جام جهانی مهمترین تورنمنت ورزشی دنیا است و شک نکنید همه تیم‌ها با بالاترین درصد آمادگی قدم به این جام خواهند گذاشت. با این حال روند آماده سازی تیم ما خوب نبوده و از طرفی این بحث هم مطرح است که شاید آمریکا به برخی بازیکنان ویزا ندهد. این موضوع می‌تواند بازیکنان را از لحاظ ذهنی با مشکل مواجه کند. در مجموع نمی‌توان بابت این شرایط خرده‌ای به کادر فنی گرفت و ایران با وضعیتی خاص راهی جام جهانی خواهد شد.

آقایی در ارتباط با اینکه آیا ایران شانسی برای صعود به دور حذفی خواهد داشت، تصریح کرد: نباید توقع صعود داشته باشیم، چون روند آماده سازی ما مطلوب نبوده است. فقط می‌توانیم امیدوار باشیم بازیکنان کیفیت همیشگی خودشان را به نمایش بگذارند، نه بیشتر و نه کمتر.

بازیکن پیشین پرسپولیس در مورد لیست ۳۰ نفره تیم ملی و انتقاد‌هایی که از انتخاب این لیست صورت گرفته، گفت: در این زمینه کادر فنی تصمیم گیرنده است. احساس من این بود که مهدی هاشم‌ژاد در لیست قرار می‌گیرد و در مورد دانیال اسماعیلی‌فر هم مردد بودم. بازیکنی مثل علیرضا جهانبخش برای تیم ملی زحمت کشیده ولی او در شرایط خوبی نیست. بازیکنی مثل هاشم‌نژاد می‌توانست گزینه‌ای بهتر از جهانبخش باشد، او می‌توانست در چند پست به تیم ملی کمک کند.