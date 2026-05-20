عکس: مسیر «امید» در میدانهای تهران؛ مشاوره رایگان حقوقی به شهروندان
در اقدامی که با هدف تسهیل دسترسی مردم به مشاورههای تخصصی طراحی شده، سه اتوبوس مجهز به نام «اتوبوسهای امید» در نقاط پرتردد تهران مستقر شدند تا در هفته ملی جمعیت، مشاوره حقوقی و مددکاری را بیواسطه به دست شهروندان برسانند؛ طرحی که قرار است بهزودی تمام میادین اصلی پایتخت را پوشش دهد.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.