درگیری در ایلام که به قتل منجر شد

فرمانده انتظامی استان ایلام از معرفی متهمان پرونده درگیری منجر به قتل جوان ایلامی به پلیس آگاهی خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از سایت جنایی؛ سردار "جمال سلمانی" اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در شهرستان ایلام و متواری شدن تعداد ۳ نفر عوامل دخیل در این حادثه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، رایزنی و برگزاری جلساتی با خانواده متهمان و همچنین استفاده از ظرفیت بزرگان و معتمدین پلیس، موفق شدند زمینه معرفی متهمان را فراهم کنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: متهمان در روز جاری با حضور در انتظامی شهرستان چوار، خود را به پلیس معرفی کردند.

سردار سلمانی خاطرنشان کرد: در اجرای دستور مقام قضائی، متهمان جهت سیر مراحل قانونی به زندان مرکزی ایلام معرفی شدند.

سردار سلمانی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی، به شهروندان توصیه کردند تا ضمن صبوری دعاوی و اختلافات خود را از طریق مجاری قانونی پیگیری کرده و از هرگونه رفتار هیجانی و خشونت‌آمیز پرهیز کنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام در پایان از تلاش و همراهی بزرگان، معتمدین و مصلحان شهرستان شهید پرور چوار در همکاری با پلیس استان و معرفی متهمان به قتل، قدردانی کرد.