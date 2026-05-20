صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درگیری در ایلام که به قتل منجر شد

فرمانده انتظامی استان ایلام از معرفی متهمان پرونده درگیری منجر به قتل جوان ایلامی به پلیس آگاهی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۳۸۳۴
| |
1899 بازدید
|
۳
درگیری در ایلام که به قتل منجر شد

فرمانده انتظامی استان ایلام از معرفی متهمان پرونده درگیری منجر به قتل جوان ایلامی به پلیس آگاهی خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از سایت جنایی؛ سردار "جمال سلمانی" اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در شهرستان ایلام و متواری شدن تعداد ۳ نفر عوامل دخیل در این حادثه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، رایزنی و برگزاری جلساتی با خانواده متهمان و همچنین استفاده از ظرفیت بزرگان و معتمدین پلیس، موفق شدند زمینه معرفی متهمان را فراهم کنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: متهمان در روز جاری با حضور در انتظامی شهرستان چوار، خود را به پلیس معرفی کردند.

سردار سلمانی خاطرنشان کرد: در اجرای دستور مقام قضائی، متهمان جهت سیر مراحل قانونی به زندان مرکزی ایلام معرفی شدند.

سردار سلمانی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی، به شهروندان توصیه کردند تا ضمن صبوری دعاوی و اختلافات خود را از طریق مجاری قانونی پیگیری کرده و از هرگونه رفتار هیجانی و خشونت‌آمیز پرهیز کنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام در پایان از تلاش و همراهی بزرگان، معتمدین و مصلحان شهرستان شهید پرور چوار در همکاری با پلیس استان و معرفی متهمان به قتل، قدردانی کرد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
درگیری قتل ایلام
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قاتل، خواهر و خواهرزاده خود را کشت
رابطه با مرد متاهل منجر به قتل زن جوان شد
قتل پیرزن توسط هووی جوانش
قاتل دختر ۶ ساله ایلامی دستگیر شد
نزاع و درگیری طایفه ای در آبدانان به قتل منجر شد
قتل با اسلحه شکاری در ایلام
قتل همسر با سلاح سرد در ایلام
اختلاف خانوادگی در ایلام ۴ کشته برجای گذاشت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
4
2
پاسخ
اعدام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
8
پاسخ
حالت تهوع گرفتیم انقدر خبر قتل شنیدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
1
پاسخ
آری به اعدام
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lOc
tabnak.ir/005lOc