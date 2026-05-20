قیمت دلار امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت
به گزارش تابناک؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 30 اردیبهشت - 08:00
ارز
قیمت (ریال)
دلار
1,783,800
یورو
2,070,500
درهم امارات
486,190
پوند انگلیس
2,390,400
لیر ترکیه
39,100
فرانک سوئیس
2,257,100
یوان چین
262,300
ین ژاپن (100 ین)
1,121,730
وون کره جنوبی
1,179
دلار کانادا
1,294,800
دلار استرالیا
1,264,700
دلار نیوزیلند
1,039,300
دلار سنگاپور
1,390,300
روپیه هند
18,450
روپیه پاکستان
6,439
دینار عراق
1,389
پوند سوریه
15,527
افغانی
28,006
کرون دانمارک
276,900
کرون سوئد
189,700
کرون نروژ
192,200
ریال عربستان
475,710
ریال قطر
507,214
ریال عمان
4,635,500
دینار کویت
5,811,147
دینار بحرین
4,738,336
رینگیت مالزی
449,000
بات تایلند
54,440
دلار هنگ کنگ
227,800
روبل روسیه
25,070
منات آذربایجان
1,050,770
درام ارمنستان
4,850
لاری گرجستان
669,800
سوم قرقیزستان
20,410
سامانی تاجیکستان
191,954
منات ترکمنستان
511,300