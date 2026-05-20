صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
کد خبر: ۱۳۷۳۸۳۲
| |
9839 بازدید
|
۱
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت

به گزارش تابناک؛  قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. 

بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 30 اردیبهشت - 08:00

ارز

قیمت (ریال)

دلار

1,783,800

یورو

2,070,500

درهم امارات

486,190

پوند انگلیس

2,390,400

لیر ترکیه

39,100

فرانک سوئیس

2,257,100

یوان چین

262,300

ین ژاپن (100 ین)

1,121,730

وون کره جنوبی

1,179

دلار کانادا

1,294,800

دلار استرالیا

1,264,700

دلار نیوزیلند

1,039,300

دلار سنگاپور

1,390,300

روپیه هند

18,450

روپیه پاکستان

6,439

دینار عراق

1,389

پوند سوریه

15,527

افغانی

28,006

کرون دانمارک

276,900

کرون سوئد

189,700

کرون نروژ

192,200

ریال عربستان

475,710

ریال قطر

507,214

ریال عمان

4,635,500

دینار کویت

5,811,147

دینار بحرین

4,738,336

رینگیت مالزی

449,000

بات تایلند

54,440

دلار هنگ کنگ

227,800

روبل روسیه

25,070

منات آذربایجان

1,050,770

درام ارمنستان

4,850

لاری گرجستان

669,800

سوم قرقیزستان

20,410

سامانی تاجیکستان

191,954

منات ترکمنستان

511,300

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دلار ارز قیمت دلار قیمت ارز خرید و فروش دلار
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت دلار و یورو امروز ۶ فروردین
قیمت دلار امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت
قیمت دلار، طلا و یورو امروز ۱ اردیبهشت
قیمت دلار امروز چهارشنبه 2 اردیبهشت
قیمت دلار آمریکا در بازار امروز ۱۶ آذر
دلار و یورو بازار را متعجب کردند+قیمت ها
قیمت دلار امروز ‌یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴
قیمت دلار امروز چقدر ریخت؟
قیمت دلار توافقی در بازار امروز 14 آبان ماه
قیمت جدید دلار در بازار امروز 24 تیرماه
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه 18 شهریور
آیا روند صعودی دلار آزاد ادامه‌دار است؟
پیش بینی عضو اتاق بازرگانی درباره قیمت دلار
چه سناریویی باعث ریزش ۳۰ درصدی دلار می‌شود؟
قیمت دلار در بازار امروز 30 شهریور
قیمت دلار و یورو؛ امروز پنجشنبه ۱ شهریور
دلار رکورد قبلی خود را شکست
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۵ خرداد
قیمت دلار امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه
قیمت دلار امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
1
پاسخ
چرا تیتر نزدی دلار ریخت
دلار فقط 1,783,800
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lOa
tabnak.ir/005lOa