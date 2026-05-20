پیام تقدیر فرمانده خاتمالانبیا از شهید رئیسی
وی افزود: آنان دل در گرو مردم داشتند؛ ساده زیستند، بیادعا کوشیدند و در سختترین شرایط، امید را در جان جامعه زنده نگاه داشتند و همچون مردانی بودند که مسئولیت را امانتی الهی میدانستند و خدمت را والاترین شأنِ مدیریت.
به گزارش تابناک به نقل از صدا و سیما، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا تصریح کرد: خادم الرضا شهید آیت الله رئیسی با روحیهای خستگیناپذیر، میدان خدمت را بر هر مصلحت شخصی ترجیح میداد و منش مدیریتی او بر سه ستون استوار بود:عدالت، کارآمدی و مردمیبودن.
وی ادامه داد: شهید رئیسی عدالت را در توزیع فرصتها و توجه به اقشار مختلف جامعه جستوجو میکرد؛ کارآمدی را در پیگیری مستمر امور و حضور میدانی معنا میبخشید و مردمیبودن را نه در کلام، که در رفتار و سلوک روزانه خویش جلوهگر میساخت.
سرلشکر خلبان علی عبداللهی گفت: شهید رئیسی نشان داد که میتوان در بالاترین سطوح مسئولیت ایستاد و در عین حال، فروتن و پاسخگو باقی ماند.