پیام تقدیر فرمانده خاتم‌الانبیا از شهید رئیسی

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، سرلشکر خلبان علی عبداللهی به مناسبت گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی" و دیگر شهدای خدمت پیامی صادر کرد.
وی افزود: آنان دل در گرو مردم داشتند؛ ساده زیستند، بی‌ادعا کوشیدند و در سخت‌ترین شرایط، امید را در جان جامعه زنده نگاه داشتند و همچون مردانی بودند که مسئولیت را امانتی الهی می‌دانستند و خدمت را والاترین شأنِ مدیریت. 

به گزارش تابناک به نقل از صدا و سیما،  فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا تصریح کرد: خادم الرضا شهید آیت الله رئیسی با روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر، میدان خدمت را بر هر مصلحت شخصی ترجیح می‌داد و منش مدیریتی او بر سه ستون استوار بود:عدالت، کارآمدی و مردمی‌بودن.

وی ادامه داد: شهید رئیسی عدالت را در توزیع فرصت‌ها و توجه به اقشار مختلف جامعه جست‌و‌جو می‌کرد؛ کارآمدی را در پیگیری مستمر امور و حضور میدانی معنا می‌بخشید و مردمی‌بودن را نه در کلام، که در رفتار و سلوک روزانه خویش جلوه‌گر می‌ساخت.

سرلشکر خلبان علی عبداللهی گفت: شهید رئیسی نشان داد که می‌توان در بالاترین سطوح مسئولیت ایستاد و در عین حال، فروتن و پاسخگو باقی ماند.
 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
7
2
پاسخ
روحشان شاد و یادشان ماندگار.
