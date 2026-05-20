صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پژمان جمشیدی از اتهام تجاوز تبرئه شد

پژمان جمشیدی ورزشکار و بازیگر ایرانی که از سوی یک هنرجوی بازیگری متهم به تجاوز به عنف شده بود از این اتهام تبرئه شد.
کد خبر: ۱۳۷۳۸۳۰
| |
12531 بازدید
|
۲۹

پژمان جمشیدی از اتهام تجاوز تبرئه شد

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین؛ پژمان جمشیدی از سال گذشته با شکایت دختری جوان متهم به تجاوز به عنف شده بود. این دختر در روایت خودش اورده بود که پژمان جمشیدی دست و پای او را بسته و به خانه اش برده و آنجا مورد تجاوز قرار داده است. او مدعی بود جمشیدی به بهانه قرارداد برای یک فیلم ساعت ۴ صبح او را به خانه اش برده و آنجا مورد تجاوز قرار داده است.

با احضار پژمان جمشیدی وی اتهام را رد کرد و مدعی شد حتی دستش به این دختر نخورده و دختر خودش با پای خودش به خانه او رفته است.

جمشیدی در آخرین روز‌های مهرماه سال گذشته بازداشت شد، اما حکم بازداشت او از سوی دیوان عالی کشور نقض و او چهار روز بعد آزاد شد چرا که قضات دیوان گفتند ادله‌ای که نشان دهد او مرتکب جرم تجاوز شده وجود ندارد. در این مدت شاکی مدعی شد برگه پزشکی قانونی تجاوز را مورد تایید قرار داده است. اما وکلای جمشیدی و اخبار رسیده از دادگاه بیان داشت که آنچه تایید شده قطره‌ای از بزاق دهان پژمان چمشیدی بوده و نه آثاری که تجاوز را تایید کند. حتی وکیل جمشیدی مدعی شد این دختر احتمالا در خانه پژمان لیوانی که پژمان از آن استفاده کرده بود را به بدنش مالیده که فقط یک قطره روی بدن پیدا شده یا ممکن است اصلا عطسه کرده باشد. با توجه به این ادعا‌ها بود که دادگاه تصمیم گرفت دومین جلسه را با حضور شاهدان برگزار کند. در دومین جلسه به دلیل مصادف شدن با جنگ چهل روزه و حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رسیدگی برگزار نشد تا اینکه یک هفته قبل این جلسه در شعبه ۹ برگزار شد. زنی که شاکی مدعی بود او را به بیمارستان برده در جلسه دادگاه مدعی شد که دختر شاکی به او گفته از سوی پژمان جمشیدی مورد ضرب و جرح قرار گرفته و به او تجاوز شده و به همین دلیل هم کمکش کرده است. همچنین لابی من و سایر شاهدان هم اظهارات مشابهی را مطرح کردند. وکیل متهم در دفاعیات خود گفت که شاهدان هیچکدام درباره مساله تجاوز و یا حتی آزار و اذیت صحبت نکرده‌اند؛ و زنی که مدعی است دختر شاکی را به پزشکی قانونی برده هم روایت این دختر را بازتعریف می‌کند و خودش چیزی ندیده است.

ضمن اینکه برگه پزشکی قانونی هیچ نوع رابطه‌ای را تایید نکرده است و هیچ اثری از بدن پژمان جمشیدی بجز همان قطره بزاق دهان روی بدن دختر نیست.

در نهایت دختر همچنان بر شکایت خود باقی ماند و حتی مدعی شد جمشیدی و اطرافیانش به او پیشنهاد پول دادند در حالیکه وکلای جمشیدی گفتند که فایل صوتی دارند که درخواست پول از طرف دختر و مادرش مطرح شده و جمشیدی قبول نکرده است. وکیل جمشیدی گفت که موکلش گفته به هیچ قیمتی حاضر به پرداخت پول نیست، چون آن را باج می‌دادند.

هرچند خبر صدور حکم برای پژمان جمشیدی در محافل خصوصی بین خبرنگاران منتشر شده بود، اما به دلیل محرمانه بودن رای دادگاه منتشر نشده بود تا اینکه شب گذشته خواهر پژمان جمشیدی جزئیاتی از رای را منتشر کرد.

بررسی های خبرنگار اعتماد و استوری خواهر جمشیدی نشان می‌دهد پژمان جمشیدی از اتهام آدم ربایی و تجاوز به عنف تبرئه شده و به دلیل رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده که به نظر می‌رسد وکلای او قصد اعتراض دارند. خواهر پژمان جمشیدی توضیح داده صرف حضور آن دختر در خانه برادرش طبق قوانین ایران خلاف است و به همین دلیل برادرش به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است. دختر جوان در مصاحبه‌ای هر چند درباره اتهام تجاوز به عنف که نسبت به پژمان جمشیدی وارد کرده بود سکوت کرده، اما خبر صدور ۹۹ ضربه شلاق که برای رابطه نامشروع صادر می‌شود را تایید کرده است.

وکلای پژمان جمشیدی که پیشتر گفته بودند علیه دختر جوان به اتهام اخاذی شکایت کرده‌اند اینبار در مصاحبه‌ای با خبرگزاری‌ها اعلام کردند از کسانی علیه جمشیدی دروغ منتشر کردند اعاده حیثیت خواهند کرد و منتظر نظر دیوان عالی کشور و قطعی شدن رای پرونده هستند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پژمان جمشیدی تبرئه اتهام تجاوز رابطه نامشروع
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حکم نهایی پرونده پژمان جمشیدی صادر شد
تصاویر حضور پژمان جمشیدی در مدرسه میناب
دومین جلسه دادگاه پژمان جمشیدی برگزار شد
در آخرین جلسه دادگاه پژمان جمشیدی چه گذشت؟
تصاویر آخرین دادگاه پژمان جمشیدی و ادعای وکلایش
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۲۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
13
78
پاسخ
یعنی برای دختر هم باید 99 ضربه شلاق تعیین شده باشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
در صورتی که پا پوش باشه باید به اشد مجازات این دختر مجکومم بشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
وقتی تبرئه شده ، یعنی اثبات شده و بعد ازاد . یعنی حق دختر خورده شده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
دختر هم شلاق میخوره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
اونوقت تو کی هستی که میگی حق چه کسی خورده شده؟ تو میدان بودی که میگی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
93
58
پاسخ
از اول معلوم آدم خیلی درستیه و این کارا بر نمیاد ازش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
23
54
پاسخ
سابریتی رو به افول
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
10
29
پاسخ
باید جایزه داد بهش برای نبرئه شدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
5
61
پاسخ
آبروی انسان از هر چیزی گرانتر است و وقتی آنرا از انسانی بگیرند دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
14
50
پاسخ
عجب ماذهم باور کردیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
امثال تو چیزی رو باور می کنن که دوست دارن و از قبل قضاوت خودشون رو می کنن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
تا زمانی که توده مردم برای بهبود حال یکدیگر احساس مسئولیت نکنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی‌یابد.
هلن کلر (نویسنده)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
7
14
پاسخ
چه قیافه معصومی داره ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
8
34
پاسخ
۴ صبح؟؟ لابی من هم دیده ؟؟ خانمی اورا به بیمارستان رسانده؟؟ به اینا نمیگن ادله چون طرفت جمشیدیه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
ادم عاقل به قول خود شما ی دختر تو خونه یک مرد مجرد چکار میکنه لابی من هم داشته پس نمیتونسته بزور واردش کنه حتما دختر با پای خودش خوب وسرحال امده بعد که کیسه دوخته اقا پزمان زیز بار نرفته دختره خواسته ابروریزی کنه وباید بعدا اقاپژمان از دختره شکایت کنه تا دیگه برای کسی کیسه ندوزه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
41
38
پاسخ
من با اون دختر همدرد نه بلکه هم قلبم ، و میگم درود به تو
Cav.is.main
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
4
72
پاسخ
کجا ساعت ۴ صبح قرارداد امضا میکنن
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lOY
tabnak.ir/005lOY