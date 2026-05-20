پژمان جمشیدی از اتهام تجاوز تبرئه شد

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین؛ پژمان جمشیدی از سال گذشته با شکایت دختری جوان متهم به تجاوز به عنف شده بود. این دختر در روایت خودش اورده بود که پژمان جمشیدی دست و پای او را بسته و به خانه اش برده و آنجا مورد تجاوز قرار داده است. او مدعی بود جمشیدی به بهانه قرارداد برای یک فیلم ساعت ۴ صبح او را به خانه اش برده و آنجا مورد تجاوز قرار داده است.

با احضار پژمان جمشیدی وی اتهام را رد کرد و مدعی شد حتی دستش به این دختر نخورده و دختر خودش با پای خودش به خانه او رفته است.

جمشیدی در آخرین روز‌های مهرماه سال گذشته بازداشت شد، اما حکم بازداشت او از سوی دیوان عالی کشور نقض و او چهار روز بعد آزاد شد چرا که قضات دیوان گفتند ادله‌ای که نشان دهد او مرتکب جرم تجاوز شده وجود ندارد. در این مدت شاکی مدعی شد برگه پزشکی قانونی تجاوز را مورد تایید قرار داده است. اما وکلای جمشیدی و اخبار رسیده از دادگاه بیان داشت که آنچه تایید شده قطره‌ای از بزاق دهان پژمان چمشیدی بوده و نه آثاری که تجاوز را تایید کند. حتی وکیل جمشیدی مدعی شد این دختر احتمالا در خانه پژمان لیوانی که پژمان از آن استفاده کرده بود را به بدنش مالیده که فقط یک قطره روی بدن پیدا شده یا ممکن است اصلا عطسه کرده باشد. با توجه به این ادعا‌ها بود که دادگاه تصمیم گرفت دومین جلسه را با حضور شاهدان برگزار کند. در دومین جلسه به دلیل مصادف شدن با جنگ چهل روزه و حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رسیدگی برگزار نشد تا اینکه یک هفته قبل این جلسه در شعبه ۹ برگزار شد. زنی که شاکی مدعی بود او را به بیمارستان برده در جلسه دادگاه مدعی شد که دختر شاکی به او گفته از سوی پژمان جمشیدی مورد ضرب و جرح قرار گرفته و به او تجاوز شده و به همین دلیل هم کمکش کرده است. همچنین لابی من و سایر شاهدان هم اظهارات مشابهی را مطرح کردند. وکیل متهم در دفاعیات خود گفت که شاهدان هیچکدام درباره مساله تجاوز و یا حتی آزار و اذیت صحبت نکرده‌اند؛ و زنی که مدعی است دختر شاکی را به پزشکی قانونی برده هم روایت این دختر را بازتعریف می‌کند و خودش چیزی ندیده است.

ضمن اینکه برگه پزشکی قانونی هیچ نوع رابطه‌ای را تایید نکرده است و هیچ اثری از بدن پژمان جمشیدی بجز همان قطره بزاق دهان روی بدن دختر نیست.

در نهایت دختر همچنان بر شکایت خود باقی ماند و حتی مدعی شد جمشیدی و اطرافیانش به او پیشنهاد پول دادند در حالیکه وکلای جمشیدی گفتند که فایل صوتی دارند که درخواست پول از طرف دختر و مادرش مطرح شده و جمشیدی قبول نکرده است. وکیل جمشیدی گفت که موکلش گفته به هیچ قیمتی حاضر به پرداخت پول نیست، چون آن را باج می‌دادند.

هرچند خبر صدور حکم برای پژمان جمشیدی در محافل خصوصی بین خبرنگاران منتشر شده بود، اما به دلیل محرمانه بودن رای دادگاه منتشر نشده بود تا اینکه شب گذشته خواهر پژمان جمشیدی جزئیاتی از رای را منتشر کرد.

بررسی های خبرنگار اعتماد و استوری خواهر جمشیدی نشان می‌دهد پژمان جمشیدی از اتهام آدم ربایی و تجاوز به عنف تبرئه شده و به دلیل رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده که به نظر می‌رسد وکلای او قصد اعتراض دارند. خواهر پژمان جمشیدی توضیح داده صرف حضور آن دختر در خانه برادرش طبق قوانین ایران خلاف است و به همین دلیل برادرش به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است. دختر جوان در مصاحبه‌ای هر چند درباره اتهام تجاوز به عنف که نسبت به پژمان جمشیدی وارد کرده بود سکوت کرده، اما خبر صدور ۹۹ ضربه شلاق که برای رابطه نامشروع صادر می‌شود را تایید کرده است.

وکلای پژمان جمشیدی که پیشتر گفته بودند علیه دختر جوان به اتهام اخاذی شکایت کرده‌اند اینبار در مصاحبه‌ای با خبرگزاری‌ها اعلام کردند از کسانی علیه جمشیدی دروغ منتشر کردند اعاده حیثیت خواهند کرد و منتظر نظر دیوان عالی کشور و قطعی شدن رای پرونده هستند.