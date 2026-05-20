قیمت طلا ۱۸ عیار امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت

قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۵۴ هزار تومانی، به ۱۸ میلیون و ۸۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ طلا 18 عیار امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلای جهانی با ۴۵۲۹ (چهار هزار و پانصد و بیست و دو) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۵۴ هزار تومانی، به ۱۸ میلیون و ۸۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۲۳۵ هزار تومانی، به ۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید‌.