ورود ۱۵ اتوبوس دوکابین به پایتخت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مهدی علیزاده در نشست مشترک سخنگوی شهرداری تهران و مدیرعامل اتوبوسرانی تهران با خبرنگاران با بیان اینکه با تلاش مدیران شهری از محل قرارداد ۲۰۰ دستگاه اتوبوش ۱۸ متری ۱۵ دستگاه اتوبوس دیگر به ناوگان اضافه شده و بلافاصله پس از اقدامات فنی وارد خطوط می‌شود، افزود: بعد از ۱۵ سال اتوبوس‌های ۱۸ متری ما نوسازی می‌شود و ۵۱ دستگاه دیگر هم در گمرک بندرعباس هستند که به تهران خواهند رسید. با این حساب از مجموع ۲۰۰ دستگاه، ۱۰۰ دستگاه عملی می‌شود.

وی ادامه داد: در اوج جنگ و شرایط خاص کارمان را تعطیل نکردیم و نوسازی اتوبوس‌های شرکت واحد را ادامه خواهیم داد. این مسیر در همه شرایط پیگیری می‌شود و با سرعت به نوسازی ادامه می‌دهیم.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اضافه کرد: امروز به یاد رهبر شهید و در راستای سیاست اجرای اقدامات هوای پاک، یک دستگاه اتوبوس با نام اتوبوس خیابان کشور دوست که دکور داخل آن بر اساس حسینیه رهبر شهید ساخته شده به سمت میادین اصلی سطح شهر حرکت می‌کند تا در این محل‌ها قرار بگیرد و مردم دل نوشته‌های خود را در آن ثبت کنند. اقدامات و عملکرد مدیریت شهری در این اقدام به مردم معرفی می‌شود و مردم شاهد ویژگی‌های این اتوبوس برقی خواهند بود.

وی تصریح کرد: بناست تا پایان سال الباقی قرارداد اتوبوس‌های داخلی که داریم را تحویل بگیریم. با ۲۰ دستگاه اتوبوسی که فردا تحویل می‌گیریم به عدد ۷۲۰ دستگاه از تعداد ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس داخلی می‌رسیم و در برنامه داریم تا پایان سال مابقی قرارداد ۱۰۰۰ دستگاه کامل شود.