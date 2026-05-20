صدور کیفرخواست پروندهقاچاق خودروهای تویوتا درگلستان
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: کیفرخواست برای سه متهم پرونده باند قاچاق سازمانیافته خودروهای تویوتا صادر شد؛ این پرونده برای صدور رأی به دادگاه انقلاب گرگان ارسال شده است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ متهمان این پرونده بهصورت سازمانیافته، خودروهای تویوتا لندکروز و تویوتا هایلوکس را عمدتاً از مناطق مرزی کشور به شکل قاچاق وارد میکردند.
متهمان پس از ورود خودروها، مشخصات و اسناد خودروهای فرسوده و قدیمی را روی خودروهای جدید ثبت و سپس آنها را در بازار به فروش میرساندند.
برای سه نفر از متهمان، به اتهام مشارکت در قاچاق سازمانیافته و قاچاق حرفهای ۱۷ دستگاه خودروی تویوتا، کیفرخواست صادر شده و پرونده برای رسیدگی و صدور رأی به دادگاه انقلاب گرگان فرستاده شد.
در رابطه با قاچاق سازمان یافته خودروهای تویوتا، سه باند دستگیر شده بودند که پرونده مربوط به دو باند دیگر همچنان در دادسرا در حال رسیدگی است و بهزودی برای شمار دیگری از متهمان نیز کیفرخواست صادر خواهد شد.