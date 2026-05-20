بازسازی جهادی فولاد مبارکه با جدیت ادامه دارد
به گفته وزیر صمت، همزمان با تشکیل ستاد تخصصی بازسازی صنایع فولاد، اقدامات اجرایی برای احیای سریع واحدهای خسارتدیده آغاز شده و روند بازسازی بدون وقفه در حال انجام است؛ اقدامی که با هدف کاهش ریسک، حفظ پایداری تولید و جلوگیری از بروز التهاب در بازار دنبال میشود.
پایگاه تحلیلیخبری ایراسین؛ به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت صمت، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز دوشنبه در نشست با مجمع نمایندگان استان اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان بهعنوان دومین استان آسیبدیده از حیث میزان خسارات ناشی از جنگ تحمیلی، متحمل صدمات قابلتوجهی شده و با توجه به جایگاه برجسته صنعتی این استان، مهمترین آسیب وارده به مجموعه فولاد مبارکه اختصاص دارد.
وی با اشاره به پیگیری مستمر وضعیت واحدهای خسارتدیده افزود: بازسازی این واحدها نیازمند مجموعهای از اختیارات، حمایتها و قوانین خاص است تا فرآیند احیا و بازگشت به چرخه تولید با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شود.
وزیر صمت با تأکید بر ضرورت تشکیل قرارگاه بازسازی واحدهای آسیبدیده بیان کرد: از نخستین روزهای جنگ تحمیلی سوم، در وزارت صمت قرارگاهی ویژه تشکیل شد و از طریق ارتباط مستمر با استانها، وضعیت تأمین کالاهای اساسی و نیازهای مناطق مختلف کشور بهصورت سهساعته مورد رصد و پایش قرار گرفت.
اتبک با بیان اینکه این اقدام مانع بروز کمبود در بازار شد، خاطرنشان کرد: در همان مقطع، برخی کالاهای مصرفی با افزایش چندبرابری تقاضا روبهرو شدند، اما واحدهای تولیدی با افزایش شیفتهای کاری و ارتقای ظرفیت تولید، توانستند پاسخگوی نیاز بازار باشند.
وی با اشاره به اهمیت تأمین پایدار کالا در بازار یادآور شد: پر بودن قفسههای فروشگاهها از اهمیت راهبردی برخوردار است؛ چراکه خالی شدن آنها صرفاً به معنای کمبود کالا نیست، بلکه میتواند زمینهساز تبعات و التهابات گسترده در بازار شود.
وزیر صمت اضافه کرد: خوشبختانه با همکاری اصناف و تولیدکنندگان، شرایط بهگونهای مدیریت شد که کالاهای اساسی و نیازهای خانوارها در سطح مطلوب تأمین و توزیع شد.
اتابک ادامه داد: پس از وقوع آسیبها، شرایط کشور وارد مرحله جدیدی شد و اکنون برخی بخشهای حیاتی نیازمند بازسازی فوری و جدی هستند؛ در همین راستا، دو ستاد تخصصی برای بازسازی صنایع فولاد و پتروشیمی تشکیل شده است.
وی همچنین با اشاره به آغاز اقدامات جهادی در مجموعه فولاد مبارکه و شرکتهای تابعه آن اظهار کرد: از همان روز نخست، جلسات تخصصی برای بررسی وضعیت فولاد برگزار شد و اکنون اقدامات اجرایی و عملیاتی در مسیر بازسازی با جدیت در حال پیگیری است.
اتابک در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع روند بازسازی واحدهای صنعتی گفت: در برخی بخشها، به دلیل حساسیت شرایط و ضرورت کاهش ریسکپذیری، عملیات بازسازی بدون وقفه آغاز شده و با رویکردی جهادی در حال انجام است.