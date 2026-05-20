صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
وزیر صمت در نشست با مجمع نمایندگان استان اصفهان مطرح کرد؛

بازسازی جهادی فولاد مبارکه با جدیت ادامه دارد

سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به خسارات واردشده به فولاد مبارکه در جریان جنگ تحمیلی سوم، این مجموعه را مهم‌ترین واحد صنعتی آسیب‌دیده استان اصفهان معرفی کرد و از آغاز عملیات جهادی بازسازی آن خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۳۸۲۳
| |
292 بازدید

بازسازی جهادی فولاد مبارکه با جدیت ادامه دارد

به گفته وزیر صمت، همزمان با تشکیل ستاد تخصصی بازسازی صنایع فولاد، اقدامات اجرایی برای احیای سریع واحدهای خسارت‌دیده آغاز شده و روند بازسازی بدون وقفه در حال انجام است؛ اقدامی که با هدف کاهش ریسک، حفظ پایداری تولید و جلوگیری از بروز التهاب در بازار دنبال می‌شود.

پایگاه تحلیلی‌خبری ایراسین؛ به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز دوشنبه در نشست با مجمع نمایندگان استان اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان به‌عنوان دومین استان آسیب‌دیده از حیث میزان خسارات ناشی از جنگ تحمیلی، متحمل صدمات قابل‌توجهی شده و با توجه به جایگاه برجسته صنعتی این استان، مهم‌ترین آسیب وارده به مجموعه فولاد مبارکه اختصاص دارد.

وی با اشاره به پیگیری مستمر وضعیت واحدهای خسارت‌دیده افزود: بازسازی این واحدها نیازمند مجموعه‌ای از اختیارات، حمایت‌ها و قوانین خاص است تا فرآیند احیا و بازگشت به چرخه تولید با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شود.

وزیر صمت با تأکید بر ضرورت تشکیل قرارگاه بازسازی واحدهای آسیب‌دیده بیان کرد: از نخستین روزهای جنگ تحمیلی سوم، در وزارت صمت قرارگاهی ویژه تشکیل شد و از طریق ارتباط مستمر با استان‌ها، وضعیت تأمین کالاهای اساسی و نیازهای مناطق مختلف کشور به‌صورت سه‌ساعته مورد رصد و پایش قرار گرفت.

اتبک با بیان اینکه این اقدام مانع بروز کمبود در بازار شد، خاطرنشان کرد: در همان مقطع، برخی کالاهای مصرفی با افزایش چندبرابری تقاضا روبه‌رو شدند، اما واحدهای تولیدی با افزایش شیفت‌های کاری و ارتقای ظرفیت تولید، توانستند پاسخگوی نیاز بازار باشند.

وی با اشاره به اهمیت تأمین پایدار کالا در بازار یادآور شد: پر بودن قفسه‌های فروشگاه‌ها از اهمیت راهبردی برخوردار است؛ چراکه خالی شدن آن‌ها صرفاً به معنای کمبود کالا نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تبعات و التهابات گسترده در بازار شود.

بازسازی جهادی فولاد مبارکه با جدیت ادامه دارد

وزیر صمت اضافه کرد: خوشبختانه با همکاری اصناف و تولیدکنندگان، شرایط به‌گونه‌ای مدیریت شد که کالاهای اساسی و نیازهای خانوارها در سطح مطلوب تأمین و توزیع شد.

اتابک ادامه داد: پس از وقوع آسیب‌ها، شرایط کشور وارد مرحله جدیدی شد و اکنون برخی بخش‌های حیاتی نیازمند بازسازی فوری و جدی هستند؛ در همین راستا، دو ستاد تخصصی برای بازسازی صنایع فولاد و پتروشیمی تشکیل شده است.

وی همچنین با اشاره به آغاز اقدامات جهادی در مجموعه فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه آن اظهار کرد: از همان روز نخست، جلسات تخصصی برای بررسی وضعیت فولاد برگزار شد و اکنون اقدامات اجرایی و عملیاتی در مسیر بازسازی با جدیت در حال پیگیری است.

اتابک در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع روند بازسازی واحدهای صنعتی گفت: در برخی بخش‌ها، به دلیل حساسیت شرایط و ضرورت کاهش ریسک‌پذیری، عملیات بازسازی بدون وقفه آغاز شده و با رویکردی جهادی در حال انجام است.

 
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فولاد مبارکه اصفهان بازسازی فولاد مبارکه وزیر صنعت و معدن
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
تصاویر کاخ سفید از اشیای ناشناس بر فراز آب‌های ایران
شلیک موشک قاره پیمای ایران به سمت آمریکا؟!
ویدیوی زن اسرائیلی ایرانی الاصل خطاب به سلطنت طلبان
اعتراف محمدرضا حیاتی: کارهای دون شخصیت خودم انجام دادم اما...
تحلیل چهره امنیتی آمریکا درباره سرمایه گذاری اسرائیل و آمریکا روی احمدی نژاد + زیرنویس
تصاویر دیوانه‌های سلطنت طلب که سوژه شدند
خلاصه بازی النصر و ضمک و جشن قهرمانی با شاهکار رونالدو
صبح جمعه با تصمیم بنزینی وزارت نفت/ شارژ کارت سوخت؛ چند لیتر و با چه نرخی؟
تصاویر استقرار گسترده ارتش آمریکا در عربستان
واشقانی به چهره حاشیه ساز حوزه حجاب: می‌خواهی بامبول درست کنی
لحظه هدف قرار دادن پدافند کوتاه ترکیه توسط نیروهای امارات و اسرائیل
ادعاهای عجیب حمید رسایی: مجلس را پلمب کرد‌ه‌اند!
حرف‌های جالب دختران آفریقا در تجمعات: وطن فروش نیستیم
بخشی از پیشنهادات ایران از سوی آمریکا پذیرفته شده است / پیام‌ها همچنان در حال تبادل است
ویدیوی تحریک آمیز چهره نزدیک به ترامپ
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
جنگ صاحب خانه و مستأجر در راهروهای شورای حل اختلاف / پشت‌پرده تمدید خودکار قراردادهای اجاره چه می گذرد؟  (۱۵۲ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۳ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۶ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۸۱ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۳ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
شرایط بحرانی سلطنت‌طلبان بعد از وطن‌فروشی را ببینید  (۶۷ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۵۹ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005lOR
tabnak.ir/005lOR