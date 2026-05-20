به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ احمد نحاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری، درباره حضور پرستاران جعلی در بیمارستان‌ها گفت: این مسئله عمدتاً در بیمارستان‌های خصوصی و مراکزی که تحت عنوان مراقبت در منزل فعالیت می‌کنند، مطرح است. این مراکز از افرادی استفاده می‌کنند که برخی از آنها، چنانچه مشاهده کرده‌ایم، فاقد دانش و صلاحیت‌های لازم پرستاری هستند. حضور پرستاران جعلی در بیمارستان‌های تهران بسیار زیاد است. اما در حوزه مراقبت در منزل، این معضل در سراسر کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، مسئله مراقبت در منزل در سراسر کشور قابل مشاهده است، در حالی که معضل بیمارستان‌های خصوصی عمدتاً محدود به تهران است.

وی افزود: موضوع از این قرار است که بیمارستان‌های دولتی فرآیندی سخت‌گیرانه در انتخاب و گزینش افراد دارند و استعلام‌های مختلفی انجام می‌دهند، اما در برخی بیمارستان‌های خصوصی و به‌ویژه در مراکز مراقبت در منزل به دلیل فقدان نظارت مؤثر، چنین ضوابطی رعایت نمی‌شود. این مراکز می‌توانند به‌راحتی هر فردی را استخدام کنند. گاهی نیز مدارک جعلی ارائه می‌شود و استعلام‌های کافی انجام نمی‌گیرد. همچنین ممکن است با استناد به شناخت قبلی، افراد غیرپرستار را به کار بگیرند. این مجموعه امور در این مراکز رخ می‌دهد.

نجاتیان با بیان اینکه وظیفه نظارت بر این مراکز بر عهده دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت است، گفت: این نهاد‌ها گاهی برای بازرسی مراجعه می‌کنند، اما ابعاد نظارتی آنها بسیار متعدد است و ممکن است به تمامی موارد رسیدگی نکنند. همچنین ممکن است اسنادی وجود داشته باشد که قابل راستی‌آزمایی نباشد. در حوزه مراقبت در منزل نیز وضعیت به‌مراتب حادتر است و عملاً نظارت جدی در این حوزه وجود ندارد.

رئیس سازمان نظام پرستاری بیان داشت: نکته حائز اهمیت این است که ما با مواردی مواجه شده‌ایم که پس از استعلام متوجه شدیم این افراد اصلاً پرستار نیستند. به همین دلیل، طی نامه‌ای به معاونت درمان وزارت بهداشت درخواست مشارکت در این زمینه را مطرح کرده‌ایم. ما واقفیم که آن نهاد با گستردگی وظایف و کمبود نیرو مواجه است و نظام پرستاری نیز می‌تواند در این امر یاری‌رسان باشد.

به گفته وی، دست‌کم می‌توانیم در حوزه بیمارستان‌ها اقدام به ساماندهی نیرو‌های پرستاری کنیم تا مردمی که در بیمارستان‌های خصوصی بستری هستند، از این لحاظ اطمینان داشته باشند که فرد مراقب، هم پرستار است و هم دارای صلاحیت‌های لازم. صرف پرستار بودن و داشتن مدرک پرستاری کفایت نمی‌کند، بلکه حتماً باید مواردی همچون سابقه‌ی سوءپیشینه، مدارک قبلی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و آموزش‌های ضمن خدمت نیز بررسی و راستی‌آزمایی شود.

نجاتیان در ادامه افزود: ما این موضوع را مطرح کرده‌ایم و امیدواریم وزارت بهداشت همکاری کند و از ظرفیت ما استفاده کند، زیرا ما آماده همکاری هستیم تا بتوانیم این مسئله را پیگیری کنیم. اعلام آمادگی کرده‌ایم که در نظارت‌ها مشارکت کنیم، حتی در میدان حاضر شویم، بیمارستان‌ها را بازرسی کنیم، مدارک پرستاران را بررسی کنیم و حتی آموزش‌های ضمن خدمت و پیشینه انتظامی آنها را راستی‌آزمایی کنیم.

رئیس سازمان نظام پرستاری توضیح داد: ما پایگاه‌های داده‌ای در اختیار داریم که می‌توان از طریق آنها این موارد را کنترل کرد. همچنین در نظام پرستاری چراکه در برخی موارد با افرادی مواجه شده‌ایم که مهر جعلی نظام پرستاری تهیه کرده و ذیل پرونده‌ها درج می‌کنند، در حالی که فاقد شماره نظام هستند اعلام آمادگی کرده‌ایم که برای کنترل این موارد اقدام کنیم.