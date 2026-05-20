اینجا والدین برای قد بلند، بچه را از دو طرف می کِشند!

روایت این بار پادکست اجتماعی تابناک، احتمالا به شخص شما و یا خانواده شما مرتبط است. پادکست، به یک مصاحبه ویژه در همین تابناک پرداخته است که به موضوع سمپادها و چگونگی برخورد خانواده ها با فرزندان سمپاد و غیرسمپاد مربوط می شود.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، «در همین حوالی، عده‌ای از پدر و مادرها، برای داشتن قد بلند، بچه‌ها را از دو طرف می‌گیرند و می‌کِشند!». این صرفا یک تعبیر و تشبیه است از سوی دکتر الهام یاوری، رئیس مدار سمپاد، که به تقلا و شیوه برخورد والدین با فرزندان برای تیزهوش کردن آنها انتقادهای جدی دارد. لطفا میهمان پادکست تابناک باشید.

