آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور
به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور در روز جاری حاکی از آن است که مسافران و رانندگانی که قصد تردد در مسیرهای منتهی به پایتخت را دارند، باید آماده تحمل ترافیک سنگین در چند نقطه کلیدی باشند.
سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اعلام جزئیات تازه از شرایط راهها، تأکید کرد که هماکنون ترافیک در محور قدیم بومهن ـ تهران محدوده شمسآباد بسیار سنگین است. همچنین آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در بازه بین پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین محدوده پیکانشهر، وضعیت مشابهی دارد.
به گزارش خبرنگار ما، این مقام انتظامی افزود که آزادراه ساوه ـ تهران نیز در مسیر رضیآباد تا عوارضی تهران با ترافیک سنگین مواجه است. علاوه بر این، محور شهریار ـ تهران نیز در برخی مقاطع شاهد ازدحام خودروها گزارش شده است.
اما خبر خوب برای مسافران جادههای شمالی: به گفته جانشین پلیس راه، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال، آزادراه قزوین ـ رشت و همچنین محور قدیم تهران ـ بومهن در هر دو مسیر رفت و برگشت در حال حاضر روان است.
با این حال، سرهنگ محبی درباره شرط مهم تردد در این محورها هشدار داد: «محورهای شمالی با بارش باران و مهگرفتگی در ارتفاعات همراه هستند.» این یعنی رانندگانی که قصد سفر به سمت شمال کشور را دارند، باید با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه حرکت کنند.
دامنه بارشها فقط به شمال محدود نمیشود. جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد که هماکنون در برخی محورهای استانهای اردبیل، تهران، البرز، مازندران، گیلان، سمنان، گلستان و خراسان جنوبی نیز بارش باران و مهگرفتگی گزارش شده است. توصیه او به رانندگان این است که حتماً «با رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی تردد کنند.»
اخبار تکمیلی درباره محدودیتهای ناشی از عملیات عمرانی: سرهنگ محبی در بخش دیگری از صحبتهای خود اعلام کرد که محور چالوس در محدوده خوزنکلا تا پلیسراه کرج (کیلومتر ۱۸ تا ۳۰) از تاریخ ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشتماه و در ساعات ۹ تا ۱۴ به دلیل اجرای عملیات تورسنگ به صورت مقطعی مسدود خواهد شد. رانندگان باید توجه داشته باشند که تردد در این بازه زمانی از مسیر جایگزین آزادراه تهران ـ شمال انجام خواهد شد.
وضعیت محورهای مسدود شریانی: بر اساس اطلاعات ارائه شده، محور قدیم بستانآباد ـ میانه در محدوده قرهچمن تا میانه همچنان مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین تعیینشده انجام میشود. همچنین محور پاتاوه ـ دهدشت تا اطلاع بعدی مسدود بوده و محور وازک ـ بلده نیز دارای انسداد فصلی است.