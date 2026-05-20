صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعلام زمان ترخیص علی پروین از بیمارستان

پیشکسوت فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس با بهبود وضعیت خود از بیمارستان مرخص می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۳۸۱۲
| |
1303 بازدید
|
۱

اعلام زمان ترخیص علی پروین از بیمارستان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی پروین که از چند روز پیش در بیمارستان بستری شده، با بهبود وضعیتش فردا (پنجشنبه) از بیمارستان مرخص خواهد شد.

پروین که به بیماری دیابت مبتلا است، چند روز پیش برای معاینات دوره‌ای راهی بیمارستان شده بود که با تشخیص پزشکان به دلیل زخم پا بستری شد. زخم پای علی پروین با طی کردن دوره درمانی چند روزه بهبود نسبی پیدا کرده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
علی پروین مرخص بیمارستان بستری تابناک ورزشی
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات بازداشت رشید مظاهری
جنگ نامتقارن سرخابی‌ها بر سر سهمیه آسیایی؛ نقش کُری، کنایه و پشتوانه سیاسی میان استقلال و پرسپولیس!
نامه محرمانه چند باشگاه به مسئولان فوتبال
وضعیت تیم ملی فوتبال نرمال نیست
جزییات خدمات درمانی برای ‌آسیب‌دیدگان جنگ
عیادت مدیر عامل و پیشکسوت پرسپولیس از علی پروین
عیادت مهران غفوریان از اکبر عبدی
آخرین وضعیت علی پروین از زبان پسرش
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
شریعتمداری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
2
15
پاسخ
خب چه کنم/؟
با این وضعیت گرانی گل بخرم برم استقبال؟؟؟؟
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lOG
tabnak.ir/005lOG