اعلام زمان ترخیص علی پروین از بیمارستان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی پروین که از چند روز پیش در بیمارستان بستری شده، با بهبود وضعیتش فردا (پنجشنبه) از بیمارستان مرخص خواهد شد.

پروین که به بیماری دیابت مبتلا است، چند روز پیش برای معاینات دوره‌ای راهی بیمارستان شده بود که با تشخیص پزشکان به دلیل زخم پا بستری شد. زخم پای علی پروین با طی کردن دوره درمانی چند روزه بهبود نسبی پیدا کرده است.