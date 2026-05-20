درپی اظهارات مقامات آمریکایی درباره چشم‌انداز مذاکرات با ایران و احتمال پایان سریع درگیری‌ها،بهای جهانی نفت باافت مواجه شد؛در همین حال، تقویت ارزش دلار و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا،قیمت طلا را به پایین‌ترین سطح خود در یک ماه ونیم اخیر رساند.

قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه تحت تأثیر خوش‌بینی‌های سیاسی نسبت به پایان جنگ با ایران، مسیر نزولی را در پیش گرفت. نفت برنت با ۰.۸ درصد کاهش به ۱۱۰ دلار و ۴۰ سنت و نفت وست تگزاس اینترمدیت با ۰.۶ درصد افت به ۱۰۳ دلار و ۴۸ سنت در هر بشکه رسیدند.

به ‌گزارش تابناک به نقل از قدس؛ این کاهش قیمت، واکنشی به اظهارات دونالد ترامپ و معاون وی، جی‌دی ونس، مبنی بر احتمال دستیابی به توافق و پیشرفت در مذاکرات است. با این حال، تحلیلگران بازار نفت همچنان محتاط هستند؛ چرا که به اعتقاد آن‌ها، روند بازگشت عرضه انرژی به سطح پیش از درگیری‌ها زمان‌بر خواهد بود و تداوم ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان ظرفیت صعودی قیمت‌ها را حفظ می‌کند.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که حجم عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز همچنان کمتر از میزان معمول است و کشورها برای تأمین نیاز خود ناچار به استفاده از ذخایر راهبردی شده‌اند. در همین راستا، بانک «سیتی» هشدار داده است که بازار هنوز ریسک‌های مربوط به اختلال طولانی‌مدت در عرضه جهانی را به‌طور کامل پیش‌خور نکرده و پیش‌بینی می‌شود بهای برنت در کوتاه‌مدت به ۱۲۰ دلار برسد.

در بازار فلزات گرانبها، طلا تحت فشار دوچندانِ تقویت شاخص دلار و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، به کمترین قیمت خود در ۴۵ روز اخیر رسید. هر اونس طلای نقدی با ۰.۴ درصد کاهش، ۴۴۶۴.۶۴ دلار قیمت خورد و قراردادهای آتی نیز با یک درصد افت همراه بود.

تحلیلگران بازار معتقدند تغییر رویکرد سیاست‌های پولی آمریکا به سمت مواضع انقباضی و تثبیت بازده اوراق ۱۰ ساله در بالاترین سطح یک سال اخیر، هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش داده و جذابیت این دارایی بدون سود را کاهش داده است. در همین بازار، قیمت نقره و پلاتین نیز روندی کاهشی داشتند، اما پالادیوم توانست رشد جزئی ۰.۷ درصدی را تجربه کند.