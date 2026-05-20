عیادت مهران غفوریان از اکبر عبدی

به گزارش تابناک؛ مهران غفوریان با انتشار عکسی در کنار اکبر عبدی، خبر از عیادتش از این بازیگر پیشکسوت داد. غفوریان در توضیح این عکس اعلام کرد که حال اکبر عبدی بهتر شده، اما از مردم خواست همچنان برای سلامتی او دعا کنند.

اکبر عبدی که مدتی است به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری شده، این روزها تحت مراقبت پزشکان قرار دارد.