معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به گذشت بیش از ۴۰ روز از جنگ اعلام کرد که از میان ۲۷۷۰ مصدوم، ۹ بیمار به دلیل آسیب‌های شدید نخاعی همچنان در بیمارستان بستری هستند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ یاسر فروغی‌قمی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، درباره وضعیت درمانی مصدومان جنگ و ادامه روند مداوای بیماران بستری توضیح داد: اکنون فکر می‌کنم بیش از ۴۰ روز از جنگ گذشته است. بسیاری از این بیماران در دوران جنگ بستری شدند و برخی از آنها نزدیک به دو ماه است که در بیمارستان‌های ما تحت درمان هستند. متأسفانه تعدادی از این بیماران دچار آسیب‌های شدید، به‌ویژه ضایعات نخاعی شده‌اند.

وی افزود: از مجموع ۲۷۷۰ بیمار، هنوز ۹ بیمار در بیمارستان بستری هستند و هر روز بیماران بیشتری از بیمارستان‌های ما ترخیص می‌شوند، اما این ۹ نفر به دلیل آسیب‌های نخاعی و ضایعات ماندگار مادام‌العمر همچنان نیازمند مراقبت هستند و این بیماران هزینه‌های بسیار سنگینی دارند. تلاش ما این است که تا حد امکان، با توجه به رسالت درمانی‌مان، آنها را در بیمارستان نگه داریم تا خدمات بازتوانی و توانبخشی برایشان ادامه پیدا کند و در شرایط مناسب‌تری ترخیص شوند. بسیاری از این افراد تا پایان عمر نیازمند خدمات توانبخشی و حمایت مستمر خواهند بود؛ حتی پس از ترخیص از بیمارستان نیز این حمایت‌ها باید ادامه داشته باشد.

به گفته وی؛ در مورد پوشش بیمه نیز باید بگویم که چه در جنگ ۱۲ روزه، چه در حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه و چه در جنگ اخیر، طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، تمامی خدمات درمانی به‌صورت رایگان ارائه شد و هیچ هزینه‌ای از بیماران دریافت نکردیم؛ بنابراین دغدغه‌ای از بابت بیمه وجود نداشت، چون اساساً هزینه‌ای دریافت نمی‌شد.

فروغی ادامه داد: اگر هم در مواردی، به‌ویژه در برخی بیمارستان‌های خصوصی، هزینه‌ای از بیماران دریافت شده بود، موضوع پیگیری شد و مبالغ پرداختی به آنها بازگردانده شد و حتی روز گذشته نیز موردی با من مطرح شد که پس از پیگیری، هزینه پرداخت‌شده در بیمارستان خصوصی به بیمار عودت داده شد.

به گفته وی؛ اکثریت بیماران دچار آسیب‌های ناحیه شکم و اندام‌ها بودند، اما به‌طور کلی انواع آسیب‌ها را داشتیم. همچنین ۸۵ شهید داشتیم که متأسفانه به دلیل شدت جراحات و آسیب‌های متعدد جان خود را از دست دادند.

فروغی خاطرنشان کرد: بسیاری از بیماران نیازمند جراحی فوری بودند و بلافاصله تحت عمل جراحی قرار گرفتند. برخی دیگر نیز به جراحی‌های دوم و سوم نیاز داشتند و بیمارانی که همچنان در بیمارستان بستری هستند یا در روز‌های اخیر تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند نیز بدون دریافت هیچ هزینه‌ای ترخیص خواهند شد و از این بابت مشکلی وجود ندارد.