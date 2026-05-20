صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزییات خدمات درمانی برای ‌آسیب‌دیدگان جنگ

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به گذشت بیش از ۴۰ روز از جنگ اعلام کرد که از میان ۲۷۷۰ مصدوم، ۹ بیمار به دلیل آسیب‌های شدید نخاعی همچنان در بیمارستان بستری هستند.
کد خبر: ۱۳۷۳۸۰۳
| |
452 بازدید
|
۱

جزییات خدمات درمانی برای ‌آسیب‌دیدگان جنگ

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ یاسر فروغی‌قمی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، درباره وضعیت درمانی مصدومان جنگ و ادامه روند مداوای بیماران بستری توضیح داد: اکنون فکر می‌کنم بیش از ۴۰ روز از جنگ گذشته است. بسیاری از این بیماران در دوران جنگ بستری شدند و برخی از آنها نزدیک به دو ماه است که در بیمارستان‌های ما تحت درمان هستند. متأسفانه تعدادی از این بیماران دچار آسیب‌های شدید، به‌ویژه ضایعات نخاعی شده‌اند.

وی افزود: از مجموع ۲۷۷۰ بیمار، هنوز ۹ بیمار در بیمارستان بستری هستند و هر روز بیماران بیشتری از بیمارستان‌های ما ترخیص می‌شوند، اما این ۹ نفر به دلیل آسیب‌های نخاعی و ضایعات ماندگار مادام‌العمر همچنان نیازمند مراقبت هستند و این بیماران هزینه‌های بسیار سنگینی دارند. تلاش ما این است که تا حد امکان، با توجه به رسالت درمانی‌مان، آنها را در بیمارستان نگه داریم تا خدمات بازتوانی و توانبخشی برایشان ادامه پیدا کند و در شرایط مناسب‌تری ترخیص شوند. بسیاری از این افراد تا پایان عمر نیازمند خدمات توانبخشی و حمایت مستمر خواهند بود؛ حتی پس از ترخیص از بیمارستان نیز این حمایت‌ها باید ادامه داشته باشد.

به گفته وی؛ در مورد پوشش بیمه نیز باید بگویم که چه در جنگ ۱۲ روزه، چه در حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه و چه در جنگ اخیر، طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، تمامی خدمات درمانی به‌صورت رایگان ارائه شد و هیچ هزینه‌ای از بیماران دریافت نکردیم؛ بنابراین دغدغه‌ای از بابت بیمه وجود نداشت، چون اساساً هزینه‌ای دریافت نمی‌شد.

فروغی ادامه داد: اگر هم در مواردی، به‌ویژه در برخی بیمارستان‌های خصوصی، هزینه‌ای از بیماران دریافت شده بود، موضوع پیگیری شد و مبالغ پرداختی به آنها بازگردانده شد و حتی روز گذشته نیز موردی با من مطرح شد که پس از پیگیری، هزینه پرداخت‌شده در بیمارستان خصوصی به بیمار عودت داده شد.

به گفته وی؛ اکثریت بیماران دچار آسیب‌های ناحیه شکم و اندام‌ها بودند، اما به‌طور کلی انواع آسیب‌ها را داشتیم. همچنین ۸۵ شهید داشتیم که متأسفانه به دلیل شدت جراحات و آسیب‌های متعدد جان خود را از دست دادند.

فروغی خاطرنشان کرد: بسیاری از بیماران نیازمند جراحی فوری بودند و بلافاصله تحت عمل جراحی قرار گرفتند. برخی دیگر نیز به جراحی‌های دوم و سوم نیاز داشتند و بیمارانی که همچنان در بیمارستان بستری هستند یا در روز‌های اخیر تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند نیز بدون دریافت هیچ هزینه‌ای ترخیص خواهند شد و از این بابت مشکلی وجود ندارد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حادثه دیدگان جنگ درمان بیمار بستری
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تاثیر محدودشدن اختیارت جنگی ترامپ بر جنگ با ایران
ژاپن و زنگ خطر «جنگ طولانی»
اعلام زمان ترخیص علی پروین از بیمارستان
عیادت مهران غفوریان از اکبر عبدی
۳ سناریو پیش روی ایران در جنگ با آمریکا
عراقچی: جنگ دوباره، متفاوت خواهد بود
تبعات جنگ به دانش‌آموزان آمریکا هم رسید
هشدار تند ترامپ درباره درگیری احتمالی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
2
پاسخ
الهی بگردم خستگی از چهرشون میباره
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lO7
tabnak.ir/005lO7