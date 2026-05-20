قیمت خودرو در بازار امروز 30 اردیبهشت

قیمت خودرو امروز 30 اردیبهشت 1405 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو امروز 30 اردیبهشت 1405 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو پس از موج صعودی اخیر و ثبت سقف‌های قیمتی در بخش قابل توجهی از مدل‌ها، اکنون در حال بازتنظیم قیمت‌ها و در مسیر نزدیک شدن به سطح تعادلی جدید است. رشد هفته‌های گذشته که تحت تاثیر تشدید انتظارات تورمی، نگرانی از محدودیت عرضه، تغییر مبنای ارز گمرکی و ابهام در روند واردات شکل گرفت، موجب شد برخی مدل‌ها دچار بیش‌جهش شوند و سرعت رشد آن‌ها از متغیرهای بنیادی بازار پیشی بگیرد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در روزهای اخیر اما با کاهش شتاب نوسان ارزی و فروکش کردن تقاضای هیجانی، بازار وارد فاز نوسان محدود و تعدیل تدریجی شده است. نتیجه این تغییر فاز، عقب‌نشینی قیمت در خودروهایی است که پیش از این بیش از حد رشد کرده بودند و در مقابل، رشد محدود در مدل‌هایی که در موج افزایش اخیر کمتر واکنش نشان داده بودند.

تفاوت در کشش تقاضا، میزان عرضه و سطح موجودی در هر سگمنت باعث شده رفتار قیمتی مدل‌ها یکدست نباشد. به همین دلیل وضعیت فعلی بازار ترکیبی است از اصلاح در برخی مدل‌ها و تعدیل صعودی در برخی دیگر که نشان‌دهنده تلاش بازار برای کشف قیمت متناسب با شرایط جدید است.

در شرایط کنونی، بازار در فاز احتیاط قرار دارد و کاهش حجم معاملات نشان می‌دهد که خریداران در انتظار مشخص‌شدن چشم‌انداز سیاسی، تحولات منطقه‌ای و مسیر نرخ ارز هستند. این شرایط باعث شده بازار خودرو نه در مسیر ریزش بنیادین قرار بگیرد و نه قادر باشد موج صعودی قبلی را ادامه دهد، بلکه در حال حرکت در یک کریدور تعادلی موقت است تا سیگنال‌های جدید جهت بعدی را تعیین کند.


قیمت خودروهای داخلی

ری‌را نسبت به روز گذشته 70 میلیون تومان ارزان شد و با برچسب قیمتی سه میلیارد و 550 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید. از طرف دیگر، سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) نسبت به روز گذشته 18 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ یک میلیارد و 945 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

شاهین اتوماتیک G نسبت به روز گذشته 70 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 520 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از سوی دیگر، ساینا S افت بهای 25 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا امروز با نرخ یک میلیارد و 285 میلیون تومان معامله مورد معامله قرار گیرد.
 
قیمت خودروهای مونتاژی

تیگارد X35 پلاس رشد بهای 400 میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با نرخ سه میلیارد و 900 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از سوی دیگر، تیسان S05 نسبت به روز گذشته 10 میلیون تومان عقب‌نشینی کرد تا با بهای سه میلیارد و 780 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شود.

ام‌وی‌ام X77 (الیت) افزایش بهای 170 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی شاخص پنج میلیارد و 470 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، اکستریم QX رشد بهای 150 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با 11 میلیارد تومان معامله شود.

کاپرا U اتوماتیک نسبت به روز گذشته 300 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی چهار میلیارد و 500 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) کاهش بهای 50 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 6 میلیارد و 650 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو عرضه شود.

 

