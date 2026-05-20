اخبار مهم از معاون پزشکیان درباره قیمت بنزین

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ سقاب اصفهانی معاون رییس جمهور در مورد شایعه گران کردن بنزین گفت: دولت فعلا قصد گران کردن بنزین را ندارد.



بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:



برخی تاسیسات ما آسیب دیده و نیاز به صرفه جویی داریم.



درصورت اینکه با کمبود مواجه نشویم گرانی بنزین در دستور کار نیست.



اما اگر این موضوع رفع نشود ممکن است به نرخ سوم بنزین فکر کنیم تا بتوانیم بخشی از یارانه دولت را به بخش‌های ضروری مثل دارو اختصاص دهیم.