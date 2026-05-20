اخبار مهم از معاون پزشکیان درباره قیمت بنزین
سقاب اصفهانی گفت: دولت فعلا قصد گران کردن بنزین را ندارد.
کد خبر: ۱۳۷۳۷۹۹| |
4728 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ سقاب اصفهانی معاون رییس جمهور در مورد شایعه گران کردن بنزین گفت: دولت فعلا قصد گران کردن بنزین را ندارد.
بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
برخی تاسیسات ما آسیب دیده و نیاز به صرفه جویی داریم.
درصورت اینکه با کمبود مواجه نشویم گرانی بنزین در دستور کار نیست.
اما اگر این موضوع رفع نشود ممکن است به نرخ سوم بنزین فکر کنیم تا بتوانیم بخشی از یارانه دولت را به بخشهای ضروری مثل دارو اختصاص دهیم.
گزارش خطا
حمله هکری جایگاههای سوخت کشور را از کار انداخت/اختلال تا کی ادامه دارد؟/ گروه اسراییلی مسئولیت خرابکاری را بر عهده گرفت/ وزیر نفت حمله را تایید کرد!
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
یاخدا بنزین دیگه چرااا
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
اینهمه با اعصاب مردم بازی نکنید !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
گرون کنید آقا . الان بهترین موقعیت گرون کردنه . چون مردم دیگه هیچ واکنشی ندارن به هیچی. الان بنزین بشه ۱۰۰ هزار تومنم صدا از احدی درنمیاد چون شرایط جنگیه و اعلام شده صدا از هر کس دربیاد ...
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
منوجه شدین فرمودن فعلا
اساسا فعلا یک فاصله زمانی کوتاه مدت است .از همین لان میتواند باشد تا ماکسیمم یک هفته بعد !
اساسا فعلا یک فاصله زمانی کوتاه مدت است .از همین لان میتواند باشد تا ماکسیمم یک هفته بعد !
اگر نمیخواهی گران کنی پس چرا مصاحبه میکنی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
هر مصاحبه ای که می کنند قیمت ها را چند برابر می کنند اقای رئیس جمهور لااقل جلوی اینها را بگیر !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
هر مصاحبه ای که می کنند قیمت ها را چند برابر می کنند اقای رئیس جمهور لااقل جلوی اینها را بگیر !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟