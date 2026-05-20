صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اخبار مهم از معاون پزشکیان درباره قیمت بنزین

سقاب اصفهانی گفت: دولت فعلا قصد گران کردن بنزین را ندارد.
کد خبر: ۱۳۷۳۷۹۹
| |
4728 بازدید
|
۱۲
اخبار مهم از معاون پزشکیان درباره قیمت بنزین

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ سقاب اصفهانی معاون رییس جمهور در مورد شایعه گران کردن بنزین گفت: دولت فعلا قصد گران کردن بنزین را ندارد.
 
بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است: 
 
برخی تاسیسات ما آسیب دیده و نیاز به صرفه جویی داریم.
 
درصورت اینکه با کمبود مواجه نشویم گرانی بنزین در دستور کار نیست.
 
اما اگر این موضوع رفع نشود ممکن است به نرخ سوم بنزین فکر کنیم تا بتوانیم بخشی از یارانه دولت را به بخش‌های ضروری مثل دارو اختصاص دهیم.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
معاون پزشکیان قیمت سوخت قیمت بنزین بنزین انرژی سوخت سقاب اصفهانی
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستگیری ۳ نفر از جایگاه داران سوخت در کرمان
چرا باید در مصرف بنزین صرفه‌جویی کرد؟
درخواست وزیر نفت از مردم برای همراهی
اینفوتابناک | چرا صرفه جویی بنزین مهم است؟
کدام کشورها بیشترین افزایش قیمت بنزین را دارند؟
پیش بینی های لازم در خصوص تامین بنزین، گازوئیل، برق و گاز/ کمبودی نخواهیم داشت
قیمت بنزین در سال ۹۶
فروش نفت ۳۷٠ دلاری در اروپا
شیوه افزایش قیمت بنزین در سال ۹۰ و امروز!
رکورد گرانی یک ماهه بنزین در آمریکا شکست
آیا قیمت بنزین سه نرخی می شود؟
ارزان‌ ترین بنزین دنیا در کدام کشور است؟
برنامه‌های سازمان بهینه‌سازی همسو با عدالت باشد
معاون رئیس جمهور: سود صرفه‌جویی انرژی مستقیم به جیب مردم بازگردد
کاهش قیمت بنزین در ترکیه
عبور از چالش انرژی با مدیریت تقاضا و مشارکت مردم
وعده‌ی توخالی ترامپ؛ بنزین گران‌تر شد!
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
بنزین در سال آینده گران نمی‌شود/ مردم نگران قیمت بنزین نباشند
معاون پزشکیان: برق، گاز و بنزین باید گران شود
زنگنه: درسال ۹۲، ۳۰میلیارد دلار سوخت هدر رفت
حمله هکری جایگاه‌های سوخت کشور را از کار انداخت/اختلال تا کی ادامه دارد؟/ گروه اسراییلی مسئولیت خرابکاری را بر عهده گرفت/ وزیر نفت حمله را تایید کرد!
بنزین در بودجه ۹۸ گران نمی‌شود
سیستم توزیع کشوری سوخت نیازمند بازنگری است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
نعمت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
45
پاسخ
پس به زوری بنزین گران خواهد شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
26
پاسخ
یاخدا بنزین دیگه چرااا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
برو از اونایی که از عمو ترامپشون می خواستن حمله کنه به کشورشون بپرس!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
2
19
پاسخ
اینهمه با اعصاب مردم بازی نکنید !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
15
پاسخ
گرون کنید آقا . الان بهترین موقعیت گرون کردنه . چون مردم دیگه هیچ واکنشی ندارن به هیچی. الان بنزین بشه ۱۰۰ هزار تومنم صدا از احدی درنمیاد چون شرایط جنگیه و اعلام شده صدا از هر کس دربیاد ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
افرین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
4
6
پاسخ
قیمت انرژی برای پرمصرف ها باید واقعی و به نرخ تمام شده عرضه شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
3
پاسخ
این از طرفداران گرونی بنزین بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
5
پاسخ
گفتند فعلا یعنی به زودی گرون میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
1
پاسخ
منوجه شدین فرمودن فعلا
اساسا فعلا یک فاصله زمانی کوتاه مدت است .از همین لان میتواند باشد تا ماکسیمم یک هفته بعد !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
1
پاسخ
اگر نمیخواهی گران کنی پس چرا مصاحبه میکنی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

هر مصاحبه ای که می کنند قیمت ها را چند برابر می کنند اقای رئیس جمهور لااقل جلوی اینها را بگیر !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
3
پاسخ
دولت پزشکیان نقطه تاریک دولت های پس از انقلاب است
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
تصاویر کاخ سفید از اشیای ناشناس بر فراز آب‌های ایران
ویدیوی زن اسرائیلی ایرانی الاصل خطاب به سلطنت طلبان
شلیک موشک قاره پیمای ایران به سمت آمریکا؟!
اعتراف محمدرضا حیاتی: کارهای دون شخصیت خودم انجام دادم اما...
تحلیل چهره امنیتی آمریکا درباره سرمایه گذاری اسرائیل و آمریکا روی احمدی نژاد + زیرنویس
تصاویر دیوانه‌های سلطنت طلب که سوژه شدند
خلاصه بازی النصر و ضمک و جشن قهرمانی با شاهکار رونالدو
صبح جمعه با تصمیم بنزینی وزارت نفت/ شارژ کارت سوخت؛ چند لیتر و با چه نرخی؟
تصاویر استقرار گسترده ارتش آمریکا در عربستان
واشقانی به چهره حاشیه ساز حوزه حجاب: می‌خواهی بامبول درست کنی
لحظه هدف قرار دادن پدافند کوتاه ترکیه توسط نیروهای امارات و اسرائیل
ادعاهای عجیب حمید رسایی: مجلس را پلمب کرد‌ه‌اند!
حرف‌های جالب دختران آفریقا در تجمعات: وطن فروش نیستیم
بخشی از پیشنهادات ایران از سوی آمریکا پذیرفته شده است / پیام‌ها همچنان در حال تبادل است
ویدیوی تحریک آمیز چهره نزدیک به ترامپ
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
جنگ صاحب خانه و مستأجر در راهروهای شورای حل اختلاف / پشت‌پرده تمدید خودکار قراردادهای اجاره چه می گذرد؟  (۱۵۲ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۳ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۶ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۹ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۸۱ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۳ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
شرایط بحرانی سلطنت‌طلبان بعد از وطن‌فروشی را ببینید  (۶۷ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005lO3
tabnak.ir/005lO3