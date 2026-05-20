امتحانات این دانشگاه حضوری شد
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور اعلام کرد: امتحانات پایان ترم دانشگاه پیامنور حضوری برگزار می شود.
کد خبر: ۱۳۷۳۷۹۷| |
6290 بازدید
براساس اعلام معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور؛ آزمونهای پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴_۱۴۰۵ دانشگاه پیامنور از روز شنبه ۱۶ خرداد به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، پیش از این معاون آموزشی وزارت علوم، در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاهها اعلام کرده بود: شرایط بهصورت مستمر در حال تغییر است. تصمیمگیریها متناسب با وضعیت پیش رو اتخاذ میشود. بر این اساس هنوز تصمیم نهایی در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اتخاذ نشده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۱
این پیام نور آنوقت که همه دانشگاهها حضوری بودند ،مجازی بود حالا که همه مجازی شدند حضوری شد؟ کلا باید متفاوت باشیم
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
گفته بودند تا ۱۶ اردیبهشت وصعیت عادی نشد غیر حضوریه. الان عادی شده هر روز تهدید به بمباران میشیم؟ اگر عادی شده چرا اینترنت قطعه هنوز؟
همه دانشگاهها باید حضوری باشن،چه مسخره بازیه مجازی.نه جنگی هست نه مشکلی
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
ناشناس| |
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
الان چرا فقط دانشگاه پیام نور باید حضوری باشه
جایی برای اعتراض نیست؟؟ اخه ما جونمون رو از سر راه که نیوردیم
جایی برای اعتراض نیست؟؟ اخه ما جونمون رو از سر راه که نیوردیم
یعنی چی دانشگاه آزاد امتحان پایان ترمش مجازیه این ترم بعدش پیام نور که سیستمش مجازی حضوریه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
در این یک ماه باقی مانده از دانشگاه، حداقل الان کلاس ها حضوری بشه تا این ترم چیزی از درس و دانشگاه متوجه بشیم! بعد هم که خواستید امتحانات رو حضوری برگزار کنید، مشکلی نباشه...تا کی باید بلاتکلیف و منتظر خبری از وزارت علوم باشیم!
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟