صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

امتحانات این دانشگاه حضوری شد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور اعلام کرد: امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام‌نور حضوری برگزار می شود.
کد خبر: ۱۳۷۳۷۹۷
| |
6290 بازدید
|
۱۱
امتحانات این دانشگاه حضوری شد

براساس اعلام معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور؛ آزمون‌های پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴_۱۴۰۵ دانشگاه پیام‌نور از روز شنبه ۱۶ خرداد به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، پیش از این معاون آموزشی وزارت علوم، در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها اعلام کرده بود: شرایط به‌صورت مستمر در حال تغییر است. تصمیم‌گیری‌ها متناسب با وضعیت پیش رو اتخاذ می‌شود. بر این اساس هنوز تصمیم نهایی در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اتخاذ نشده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
امتحانات دانشگاه دانشگاه پیام نور حضوری پایان ترم
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اقدام عجیب دانش‌‌آموزان چهارمحال و بختیاری
وضعیت برگزاری امتحانات در خراسان‌جنوبی مشخص شد
وضعیت امتحانات مدارس استان البرز مشخص شد
امتحانات مدارس تهران حضوری می‌شود یا آنلاین؟
امکان حذف ترم بدون احتساب در سنوات تحصیلی
آموزش حضوری در مدارس غیردولتی ممنوع!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
2
28
پاسخ
این پیام نور آنوقت که همه دانشگاهها حضوری بودند ،مجازی بود حالا که همه مجازی شدند حضوری شد؟ کلا باید متفاوت باشیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
😂😂
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
3
29
پاسخ
گفته بودند تا ۱۶ اردیبهشت وصعیت عادی نشد غیر حضوریه. الان عادی شده هر روز تهدید به بمباران میشیم؟ اگر عادی شده چرا اینترنت قطعه هنوز؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
40
14
پاسخ
همه دانشگاهها باید حضوری باشن،چه مسخره بازیه مجازی.نه جنگی هست نه مشکلی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
چه مشکلی با جماعت دانشجو داری
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
علتش رو که همه میدونن! اتفاقات هفته اول ترم 2 دانشگاهها رو یادت رفته! چرا مجازی شد؟
نیا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
4
21
پاسخ
الان چرا فقط دانشگاه پیام نور باید حضوری باشه
جایی برای اعتراض نیست؟؟ اخه ما جونمون رو از سر راه که نیوردیم
بی نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
7
11
پاسخ
یعنی چی دانشگاه آزاد امتحان پایان ترمش مجازیه این ترم بعدش پیام نور که سیستمش مجازی حضوریه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
3
پاسخ
لطفا مجازی کنید
F
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
2
پاسخ
در این یک ماه باقی مانده از دانشگاه، حداقل الان کلاس ها حضوری بشه تا این ترم چیزی از درس و دانشگاه متوجه بشیم! بعد هم که خواستید امتحانات رو حضوری برگزار کنید، مشکلی نباشه...تا کی باید بلاتکلیف و منتظر خبری از وزارت علوم باشیم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
4
پاسخ
امتحانات دانشگاه آزاد باید مجازی باشه لطفا مجازی بکنید
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lO1
tabnak.ir/005lO1