اقدام هماهنگ دانشجویان پسر سراسر کشور

رضا نوری از باز تعریف نقش ورزش دانشگاهی و برگزاری دو همگانی دانشجویی در ۳۱ استان کشور خبر داد.

به گزارش تابناک و به نقل از فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، پنجمین جلسه شورای تحول و سیاستگذاری فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، با محوریت بررسی تخصصی «برنامه تحول و نقشه راه توسعه» با تأکید ویژه بر الزامات دوران جنگ و پساجنگ، در محل این فدراسیون برگزارشد.

این نشست با حضور رضا نوری رئیس، فهیمه محمدحسن، نایب رئیس زنان، کریمی، دبیرکل فدراسیون و آقایان حمیدی، شجیع، رجبی نوش‌آبادی، پورکیانی و اکبری یزدی تشکیل شد. نوری در آغاز جلسه، باز تعریف نقش ورزش دانشگاهی در عرصه‌های رقابتی و اجرایی را ضرورتی انکارناپذیر خواند و سند تحول ارائه‌شده را نقطه عطفی در هویت‌بخشی به فدراسیون، حکمرانی مشارکتی و دیپلماسی علمی ورزش دانشگاهی توصیف کرد.

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی تأکید کرد: این سند با هدف توسعه پایدار و ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران در ورزش‌های دانشگاهی، و با لحاظ کردن اقتضائات خاص کشور در شرایط جنگ و پساجنگ، طراحی شده است.

وی ضمن اشاره به برگزاری دو همگانی دانشجویی گفت: به مناسب روز سوم خرداد، حماسه آزادسازی خرمشهر، و روز ملی مقاومت در ۳۱ استان کشور و به طور همزمان راس ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنجشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ با هماهنگی هیئت ورزش‌های دانشگاهی، هیئت ورزش‌های همگانی استان‌ها و ادارات کل ورزش و جوانان برای اولین بار برگزاری مسابقه دو ویژه دانشجویان پسر برنامه‌ریزی و برگزار خواهد شد.

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی خاطر نشان کرد: ما می‌خواهیم نشان دهیم زندگی دانشجویی جریان دارد و امید در بین دانشجویان ما موج می‌زند و آنها قرار است پیام اقتدار مردم کشورمان را به دنیا مخابره کنند.

در ادامه، فهیمه محمدحسن، سرپرست نایب‌رئیس زنان فدراسیون، گزارش جامعی از جلسات قبل، اهداف و مؤلفه‌های برنامه تحول تدوین شده ارائه داد. وی اعلام کرد: این برنامه با افق تبدیل فدراسیون به یک سازمان هوشمند، دانشجومحور و مولد تدوین شده است. پس از تحلیل وضعیت موجود و ترسیم زیست‌بوم ورزش دانشگاهی، به اولویت‌های ورزش دانشگاهی استان‌ها پرداخته و مبتنی برآینده‌نگاری و روش‌شناسی ترکیبی، هشت ستون تحول را به‌عنوان محور‌های اصلی تعریف کرده است.

به گفته نایب‌رئیس فدراسیون این سند با اسناد بالادستی ملی نظیر برنامه هفتم توسعه، آمایش سرزمینی ورزش و سند پیشرفت ورزش کشور مصوب شورای عالی ورزش و تربیت بدنی هم‌راستا است.

در ادامه، اعضای شورا به بیان آخرین دیدگاه‌های تخصصی خود پیرامون برنامه تحول پرداختند. آنها ابراز امیدواری کردند، این سند می‌تواند تحولی بنیادین در ورزش دانشگاهی کشور ایجاد کند و الگویی برای توسعه و تحول سایر فدراسیون‌ها باشد.