فدراسیون فوتبال زیر تیغ انتقاد
راستی در این میان تعیین میزان توهین به مردم و کشورمان با چه کسی است. توهین از این بالاتر که رئیس فدراسیون فوتبالمان را ویزا در دست به کنگره فیفا راه ندادند؟ توهین از این بالاتر که ترامپ علناً تیم ملی کشورمان را تهدید کرد؟ همین دیروز دولت تروریست و صهیونیستی امریکا فهرست ترور مقامات ایرانی را بهروز کرد، آن وقت عدهای اینجا دلخوش به وعدههای فیفا و اروپاییها نشستهاند. عدهای که میگویند طرف حساب ما فیفاست، نه امریکا!
به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جوان؛ به نظر میرسد آقایان خودشان را به بیخیالی زدهاند، والا مگر میشود وسط این همه توهین و تهدید منتظر ماند تا اگر باز هم توهین کردند ما کاری انجام دهیم. کاری که واقعاً نمیدانیم انجام میشود یا نه، چون اصلاً نمیدانیم در بدهوبستان آقایان با فیفا چه دادهایم و چه گرفتهایم. ما فقط آدمهای لبخند به لب را دیدیم که همه از نتیجه جلسه راضی بودند و فیفاییها البته راضیتر! ما قبلاً چوب این لبخندها و رضایتها را خوردهایم و بارها چوب اعتماد به اروپاییها و امریکاییها را هم خوردهایم.
رئیسجمهور قمارباز امریکا همچنان در حال تهدید کشورمان است و روزی نیست که حرف از حمله نظامی، محاصره و تحریم اقتصادی نزند. با این حال اینجا هنوز عدهای خوشخیال به جام جهانی فکر میکنند. گویا خودشان را به ندیدن و نفهمیدن زدهاند. اینکه مسئولان از بزرگ و کوچک، با ربط و بیربط میگویند طرف حساب ما فیفاست و ما با امریکا کاری نداریم بیمنطقترین حرف ممکن است. ببخشید باید عذرخواهی کنیم، اما این نوع برخورد با دشمن متجاوز و گستاخ، این اعتماد عجیبوغریب به دشمن عین حماقت است.
مدیر اجرایی گروه ویژه فیفا در کاخ سفید صراحتاً میگوید: «مطمئناً هر زمان با کشوری که تنش یا درگیری با آن در جریان است سروکار دارید، تصویر امنیتی تغییر میکند. بدیهی است که با رئیسجمهور و تیمش در تماس نزدیک هستیم تا مطمئن شویم که آخرین اطلاعات را دریافت میکنیم و بتوانیم به درستی برنامهریزی کنیم، از جمله نحوه استقبال از تیم و مدیریت نگرانیهای امنیتی مربوط به مهاجران ایرانی-امریکایی در لسآنجلس و سیاتل.»
از حرفهای او فقط یک نتیجه میتوان گرفت، اینکه دشمن برای تکتک دقایق حضور ما در جام جهانی برنامه دارد، یعنی دارد حساب شده کار و برنامهریزی میکند و ما خوشخیالیم که فیفا شروطمان را پذیرفته است، آن هم برای حضور تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در میان جماعتی که عناد و دشمنیشان با ایران اسلامی برای همه روشن است. باید خوشخیال باشیم که تصور کنیم امریکا جلوی پیاده نظام فارسیزبان خود در لسآنجلس و سیاتل را میگیرد تا حرکتی علیه ایران اسلامی انجام ندهند.
داریم تیم ملیمان را با خوشخیالی به کشور متجاوز به خاکمان میفرستیم. به کشوری که دشمنیاش با ما عیان است و کمر به نابودیمان بسته، به کشوری که رئیسجمهور دیوانهاش هر لحظه در حال توهین به ایران و ایرانی و تهدید کشورمان است، ولی نمیدانیم چرا عدهای نمیخواهند این واقعیت عیان را ببینند و بپذیرند. این خوشخیالی، این اعتماد بیجا به دشمن بسیار نگرانکننده است. این خوشخیالی میتواند به ضرر ما و ضربه به ایران منجر شود، چون برخلاف نگاه آقایان، طرفحساب ما امریکا و ترامپ هستند، نه فیفا.
چرا این آقایان دوست دارید صورت مسأله را پاک کنند ؟