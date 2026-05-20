زلزله شدید هرمزگان را لرزاند
زلزله ای با قدرت ۴.۷ بامداد امروز حوالی "لافت" استان هرمزگان را لرزاند.
شبکههای لرزهنگاری مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۳:۱۰:۱۱ دقیقه بامداد امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت این زمینلرزه را ثبت کردند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مختصات این زمینلرزه که در عمق ۲۰ کیلومتری زمین رخ داده، ۲۷.۰۷ درجه عرض جغرافیایی و ۵۵.۸ درجه طول جغرافیایی ثبت شده است.
موقعیت رومرکز این زمین لرزه ۱۹ کیلومتری لافت ، ۲۴ کیلومتری بندر خمیر و ۲۹ کیلومتری درگهان ثبت شده است.
