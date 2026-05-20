«رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد: «حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات، ایمنی هسته‌ای در این کشور را تهدید کرد.»

گروسی تصریح کرد: «حمله پهپادی روز یکشنبه باعث آتش‌سوزی در یک ژنراتور برق در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات شد.»

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، وی افزود: « سطح تشعشعات در نیروگاه براکه در امارات همچنان در حد نرمال است و هیچ آسیبی گزارش نشده است.»

مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی اظهار داشت:«ما آماده‌ایم تا به هرگونه وضعیت اضطراری در کشورهای خلیج فارس پاسخ دهیم و از نزدیک اوضاع را زیر نظر داریم. »

گروسی عنوان کرد: «پیامدهای حملات به تأسیسات هسته‌ای در خاورمیانه خطرناک است. »

وی با بیان اینکه هدف قرار دادن نیروگاه‌های هسته‌ای فعال مانند براکه در امارات غیرقابل قبول است، گفت: «من خواستار خویشتن‌داری حداکثری هستم و از همه طرف‌ها می‌خواهم که از هدف قرار دادن هرگونه تأسیسات هسته‌ای خودداری کنند.»

این مسئول ارشد آژانس بین‌المللی اتمی در پایان گفت: «ما از دیپلماسی و تضمین راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای در ایران حمایت می‌کنیم.»