گروسی:برنامه هستهای ایران در گرو راستیآزمایی مداوم است
گروسی تصریح کرد: «حمله پهپادی روز یکشنبه باعث آتشسوزی در یک ژنراتور برق در نزدیکی نیروگاه هستهای براکه در امارات شد.»
به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، وی افزود: « سطح تشعشعات در نیروگاه براکه در امارات همچنان در حد نرمال است و هیچ آسیبی گزارش نشده است.»
مدیرکل آژانس بینالمللی اتمی اظهار داشت:«ما آمادهایم تا به هرگونه وضعیت اضطراری در کشورهای خلیج فارس پاسخ دهیم و از نزدیک اوضاع را زیر نظر داریم. »
گروسی عنوان کرد: «پیامدهای حملات به تأسیسات هستهای در خاورمیانه خطرناک است. »
وی با بیان اینکه هدف قرار دادن نیروگاههای هستهای فعال مانند براکه در امارات غیرقابل قبول است، گفت: «من خواستار خویشتنداری حداکثری هستم و از همه طرفها میخواهم که از هدف قرار دادن هرگونه تأسیسات هستهای خودداری کنند.»
این مسئول ارشد آژانس بینالمللی اتمی در پایان گفت: «ما از دیپلماسی و تضمین راستیآزمایی آژانس بینالمللی انرژی اتمی از تأسیسات هستهای در ایران حمایت میکنیم.»