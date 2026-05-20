صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گروسی:برنامه هسته‌ای ایران در گرو راستی‌آزمایی مداوم است

«رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد: «حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات، ایمنی هسته‌ای در این کشور را تهدید کرد.»
کد خبر: ۱۳۷۳۷۵۶
| |
1430 بازدید
|
۶
گروسی:برنامه هسته‌ای ایران در گرو راستی‌آزمایی مداوم است

گروسی تصریح کرد: «حمله پهپادی روز یکشنبه باعث آتش‌سوزی در یک ژنراتور برق در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات شد.»

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، وی افزود: « سطح تشعشعات در نیروگاه براکه در امارات همچنان در حد نرمال است و هیچ آسیبی گزارش نشده است.»

مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی اظهار داشت:«ما آماده‌ایم تا به هرگونه وضعیت اضطراری در کشورهای خلیج فارس پاسخ دهیم و از نزدیک اوضاع را زیر نظر داریم. »

گروسی عنوان کرد: «پیامدهای حملات به تأسیسات هسته‌ای در خاورمیانه خطرناک است. »

وی با بیان اینکه هدف قرار دادن نیروگاه‌های هسته‌ای فعال مانند براکه در امارات غیرقابل قبول است، گفت: «من خواستار خویشتن‌داری حداکثری هستم و از همه طرف‌ها می‌خواهم که از هدف قرار دادن هرگونه تأسیسات هسته‌ای خودداری کنند.»

این مسئول ارشد آژانس بین‌المللی اتمی در پایان گفت: «ما از دیپلماسی و تضمین راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای در ایران حمایت می‌کنیم.»

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
گروسی تاسیسات هسته ای ایران راستی آزمایی آژانس بین المللی هسته ای
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش ایران به افشای اطلاعات محرمانه توسط گروسی
گروسی راه را برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران باز کرد
ادعای جنجالی گروسی درباره سایت فردو
گروسی: روابط با ایران می‌تواند وارد مرحله جدیدی شود
دسترسی آژانس به تأسیسات‌هسته‌ای ایران محدود شده
گروسی: آماده تعامل مجدد با ایران هستیم
گروسی: حمله به تاسیسات هسته‌ای باید محکوم شود
ظریف از توطئه‌ای خطرناک گروسی پرده برداشت
گروسی: فقط به نیروگاه بوشهر دسترسی داشته‌ایم
اظهارات مدیرکل آژانس اتمی پس از بازگشت از ایران
ابراز تأسف گروسی از تصمیم ایران
گروسی: بیشتر اورانیوم غنی‌شده در ایران است!
گروسی: ایران به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست
نیازی به صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام نیست/ موفق شدیم مانع از دست رفتن اطلاعات حساس شویم!
گزارش آژانس از فعالیت اتمی کره شمالی
عراقچی: ایده جدیدی برای حل مسائل با آژانس مطرح شده است
گروسی: دسترسی به تأسیسات آسیب دیده ایران دشوار است
ادامه گفتگو‌های ایران و آژانس انرژی اتمی
گمانه‌زنی‌ها درباره مکان بازرسی‌ها بالا گرفت
استقبال دوباره مدیر کل آژانس از توافق با ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
United States of America
|
۰۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
5
20
پاسخ
عامل اصلی حمله به ایران تنظیم گزارش خلاف واقعه و سفارشی وی بود و الان دنبال خام کردن ایران بخاطر تنگه هرمز هست این پلشت آرژانتینی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
6
20
پاسخ
گروسی خفه شو
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
6
17
پاسخ
ببخشید این عبارات را بکار میبرم رافائل خفه شو
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
6
18
پاسخ
آقای گرروسی مزدوروبزمچه ! لطفاً خفه شو! ای کاش دستمون بهت میرسید@!!@
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
6
17
پاسخ
یکی اینو از برق بکشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
6
21
پاسخ
خفه شو
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lNM
tabnak.ir/005lNM