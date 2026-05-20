عملکرد مدیریت استقلال برای خوشایند پرسپولیس/ حذف از آسیا با چند اشتباه؟
استقلالیها اگر نتوانند مجوز حرفهای خود را دریافت کنند، از آسیا حذف خواهند شد و این اتفاق با چند اشتباهی رقم خواهد خورد که در مدیریت سردرگم باشگاه رخ داده است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، حالا که بحث سهمیههای آسیایی داغ شده و فدراسیون در حال نهایی کردن سه نماینده ایران در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا دو است، یک موضوع شده فضا کمی تغییر کند. مسئله مجوز حرفهای باشگاهها که گفته میشود در خصوص باشگاه استقلال شرایط صدور مجوز حرفهای با اما و اگر همراه شده و این احتمال وجود دارد که آبیها به دلیل عدم دریافت مجوز حرفهای، مجوز حضور در آسیا را دریافت نکنند. آن هم در شرایطی که استقلال پیش از پایان لیگ صدرنشین لیگ برتر است و قرار شده به عنوان اولین نماینده ایران در لیگ نخبگان معرفی شود، اما در صورتی که مجوز حرفهای صادر نشود، فدراسیون فوتبال مجبور به حذف استقلال و جایگزینی تیم دیگری خواهد بود.
هم اکنون استقلال به عنوان صدرنشین و تراکتور به عنوان تیم دوم جدول ردهبندی، تیمهای مدنظر فدراسیون برای معرفی به AFC و حضور در لیگ نخبگان آسیا هستند. سپاهان هم به عنوان تیم سوم جدول قرار است برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا دو معرفی شود، اما این اقدام مشروط به دریافت مجوز حرفهای از سوی این باشگاههاست. در این خصوص امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال توضیحاتی ارائه کرده که قابل توجه است: «استقلال، تراکتور و سپاهان فعلاً نمایندگان ایران هستند ولی این موضوع قطعی نیست و باید مجوز حرفهای آنها صادر شود.»
از ابتدای هفته زمزمههایی به گوش رسیده که استقلال نتوانسته در موعد مقرر مدارک خود را برای دریافت مجوز حرفهای روی سایت مربوطه بارگزاری کند. از طرفی عدم تأیید صورتهای مالی در مجمع باشگاه و همچنین بدهیهای بازیکنان و مربیان خارجی که پرونده آنها به رأی رسیده، پرداخت نشده که این موضوع نیز میتواند استقلال را در پروسه دریافت مجوز حرفهای، مردود کند. یعنی حتی اگر کمیته صدور مجوز حرفهای در سازمان لیگ مدارک استقلال را تأیید کند و این مدارک در AFC راستی آزمایی و خلاف آنچه تأیید شده رقم بخورد، فدراسیون فوتبال هم با جریمه مواجه خواهد شد.
در صورتی که شایعات روزهای اخیر تبدیل به واقعیت شود و استقلال به دلیل عدم دریافت مجوز حرفهای نتواند در لیگ نخبگان آسیا شرکت کند، نقش مدیریت باشگاه در این فرایند بسیار قابل ملاحظه است. مدیریتی که در یک سال اخیر با هزینههای کلان و بودجهای که از هلدنیگ خلیج فارس دریافت کرد، بی پروا قرارداد بست، اما نتوانست یک اتفاق ساده را رقم بزند؛ اینکه حالا تن و بدن استقلالیها برای دریافت مجوز حرفهای بلرزد و آنها بار دیگر خطر حذف از آسیا را با مشکلات مدیریتی احساس کنند. در صورت عدم دریافت مجوز حرفهای استقلال قطعی شود، جای نمایندگان ایران در آسیا هم تغییر خواهد کرد و تراکتور و سپاهان به عنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان معرفی میشوند و گلگهر سیرجان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا دو خواهد بود. هرچند هنوز صدور مجوز حرفهای برای این سه باشگاه هم قطعی نیست، اما هنوز در خصوص رد شدن مدارک آنها شایعهای هم شنیده نشده است.
تمام این اتفاقات در شرایطی رقم خورده که پرسپولیس به عنوان تیم ششم جدول ردهبندی، هنوز به معرفی نمایندگان ایران در آسیا بدون اتمام لیگ معترض است. این باشگاه و در رأس آن پیمان حدادی به عنوان مدیرعامل معتقدند که پرسپولیس این شانس را دارد که برای حضور در آسیا سهمیه کسب کند و در سوی دیگر استقلالیها برای رقیب سنتی خود کری میخوانند که اگر سرخپوشان توانایی کسب سهمیه داشتند، تا همین هفته بیستوسوم که لیگ متوقف شده، جایگاهی برای خود دست و پا میکردند. هرچند این انتقاد به مدیریت باشگاه پرسپولیس هم وارد است که از میانه فصل و با وجود با تغییراتی که روی نیمکت ایجاد کرد، نتوانست خروجی مثبتی از این تغییر بگیرد و اوسمار ویرا هم نتایج ضعیفی با پرسپولیس گرفت. نتایج این سرمربی برزیلی در شروع نیم فصل دوم به مراتب ضعیفتر از وحید هاشمیانی بود که در نیم فصل نخست با اولین شکست از کار برکنار شد که تمام مسئولیت این تصمیم هم به عهده مدیریت باشگاه پرسپولیس و شخص پیمان حدادی است.
حالا بسیاری از منتقدان امروز مدیریت باشگاه پرسپولیس معتقد هستند که حدادی با به راه انداختن فضای انتقادی علیه فدراسیون فوتبال برای معرفی نمایندگان ایران در آسیا پیش از اتمام لیگ، قصد سرپوش گذاشتن روی عملکرد مدیریتیاش دارد که حاصل تصمیماتش نتیجهای برای پرسپولیسیها به دنبال نداشته است. با این حال هرچقدر مدیریت باشگاه پرسپولیس مورد انتقاد است، از آن سو مدیریت باشگاه استقلال هم نتوانسته عملکرد مثبتی از خود به جای بگذارد و باوجود صدرنشینی در لیگ، حالا خطر عدم دریافت مجوز حرفهای را احساس میکند. عملکردی که احتمالاً خوشایند پرسپولیسیها نیز خواهد بود و باتوجه به فضای رقابتی میان دو تیم قرمز و آبی پایتخت، اگر استقلال هم نتواند به آسیا راه پیدا کند، مدیریت پرسپولیس هم نفس راحتتری میکشد و فشار کمتری را از سوی هواداران تحمل خواهد کرد.
