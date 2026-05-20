تابناک گزارش می دهد؛

پایان دوران تخم‌مرغ‌های لاکچری / تدبیر دولتی یا معجزه گرمای هوا؟

علیرغم فروکش کردن تب گرانی در بازار تخم‌مرغ و بازگشت قیمت‌ها به محدوده ۴۲۰ هزار تومان، شکاف قیمتی میان میادین دولتی و بازار آزاد همچنان به عنوان یک تهدید جدی خودنمایی می‌کند. ناهماهنگی در توزیع و ابهامات موجود در تخصیص ارز نهاده‌ها، سایه تردید را بر تداوم ثبات در ساحل آرامش بازار تخم‌مرغ سنگین کرده است.
بازار تخم‌مرغ که در روزهای گذشته با جهش‌های ناگهانی، شوک عجیبی به سبد خرید خانوار وارد کرده بود، حالا نشانه‌های جدی از عقب‌نشینی و ثبات را بروز می‌دهد. پس از آنکه قیمت هر شانه ۳۰ عددی در برخی مناطق سقف خیالی ۶۰۰ هزار تومان را لمس کرد، بررسی‌های میدانی خبرنگار تابناک حکایت از بازگشت قیمت‌ها به کانال ۴۰۰ هزار تومان دارد.
 
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دولت برای مقابله با التهاب بازار، اهرم واردات را مجددا فعال کرده است  محمدرضا اصغری، رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، از ورود نخستین محموله شامل ۳ هزار کارتن تخم‌مرغ از مرزهای این استان خبر داد و اعلام کرد: این محموله که تحت مدیریت تعاون روستایی توزیع خواهد شد و قرار است مستقیماً نقاط کور عرضه و مناطق دارای کمبود را هدف قرار دهد تا حباب قیمت‌ها بیش از پیش تخلیه شود.
 
ازسویی دیگر، بخش تولید نیز سیگنال‌های مثبتی به بازار مخابره می‌کند به طوری که آمارهای اتحادیه مرغداران نشان می‌دهد که میزان جوجه‌ریزی در اردیبهشت‌ماه رشد ۲۰ درصدی نسبت به فروردین داشته است و این عدد به معنای ورود حجم انبوهی از تولیدات داخلی به بازار در خرداد و تیرماه است؛ مشروط بر اینکه زنجیره تأمین نهاده‌ها با اختلال مواجه نشود، می‌توان انتظار داشت که عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد.
 
البته با ورود به فصل گرما، تقاضا برای تخم‌مرغ به‌طور سنتی کاهش می‌یابد که این افت مصرف در کنار افزایش عرضه، فشار را از روی قیمت‌ها برداشته است به طوری که قیمت هر شانه در میادین میوه و تره‌بار روی عدد ۴۵۰ هزار تومان تثبیت شده و در بازار آزاد نیز بسته به کیفیت، بین ۴۲۰ تا ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
 
اگرچه همزمانی کاهش فصلی مصرف، رشد جوجه‌ریزی و آغاز واردات روزهای آرام تری را مخابره کنند اما نباید غافل شد که قیمت‌ها در بازار آزاد هنوز فاصله معناداری با میادین دارند؛ این نشان‌دهنده لزوم نظارت دقیق‌تر بر خرده‌فروشی‌هاست ضمن اینکه پایداری تولید داخلی مستقیماً به تأمین ارز و نهاده‌های دامی گره خورده است.
 
به گزارش تابناک ، به نظر می‌رسد روزهای بحرانی و قیمت‌های ۶۰۰ هزار تومانی به پایان رسیده است و با مدیریت هوشمندانه توزیع محموله‌های وارداتی و پیوستن تولیدات جدید به چرخه عرضه، می‌توان امیدوار بود که تخم‌مرغ در ماه‌های پیش رو، از لیست کالاهای «پرحاشیه» خارج شده و به ساحل آرامش برسد.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲۶
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
تابناک اخراج افغانی مطالبه ملی چی شد؟ مملکت پر از افغانی شده . چه گیری افتادیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
دوست عزیز چه ربطی به قیمت تخم مرغ داره چیکار به این بنده خداها داری ولشون کن الان فرزندان عده ای در خارج از کشور هستند ارز و هزینه زندگی شان هم از داخل تامین میشه با اونا کاری نداری
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
دولت حقوق کارمندان رو هم به موقع نمیتواند پرداخت کند توهم مهار دولتی فقط روی حکم حقوقی سالیانه کارمندان متصور است و بس الیته غیر کارمندان ارشد دولتی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
خداحافظی با تخم مرغ دانه ای ۲۰ تومان و سلام به تخم مرغ دانه ای ۳۰ تومان


تو این مملکت تا حالا چیزی ارزون نشده
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
واقعا چه خبره ! قیمت در میادین دولتی برای تخم مرغ شانه ای 420 هزار تومان! و مرغ منجمد 260 هزار تومان !! و مرغ گرم .... !! یعنی چی؟ اگر ناگزیر به افزایش قیمتها قیمت این اقلام هستید ، پس ضروری هست که با این جهش قیمت ها ، حقوقها و همچنین مبلغ کالا برگ رو هم به همون اندازه افزایش دهید تا مردم کمتر دچار مشکل بشن
اگر خوب حساب کنید می بینید که ضررها و هزینه های همه جانبه (سیاسی ، اجتماعی و همچنین بخش سلامتی) ناشی از آثار سازوکار و سیاست رها سازی قیمت گوشت (قرمز و مرغ) و تخم مرغ و لبنیات خیلی بیشتر از هزینه های ناشی از پوشش یارانه ای آنهاست و در این مورد می توان همزمان با پوشش یارانه ای آنها ، از طریق صادرات تولیدات مازاد بر بازار مصرن داخلی این اقلام و تحصیل ارز ناشی از صادراتاین بخش ، مجددا قسمتی از این ارز بدست آمده از صادرات را بعنوان ارز یارانه ای وارد چرخه تولید همین اقلام کرد و صد البته لازم و ضروری استکه در این ارتباط باید با برنامه ریزی و نظارت و دقت و بدور از هرگونه فساد و ... عمل شود تا آثار و برکاتش برای مردم و اقتصاد کشور قابل مشاهده باشد و این روش همچنین می تواند الگویی برای کنترل و پایین نگه داشتن قیمت سایر اقلام در سایر بخشها شود
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۴۰۰ هزار تومن هم زیاده
وعده سر خرمن میدن تو خرداد تیر بخاطر جوجه ریزی میاد پایین
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
خیر،بخاطر کاهش قدرت خرید ودونه ای خریدن تخم مرغ است.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
تخم مرغ های عرضه شده میوه تره بار، اندازه تخم کفترن.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
سنگ پای قزوین ماروببخش
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
تخم مرغ غذای سالم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۴۲۰ هزار تومان برای یک شانه تخم مرغ بسیار زیاد است . این را با مقایسه با حقوق کارمندان و معلم ها و ... می گویم .‌ کسانی که اینترنت آزاد دارند جستجو کنند و دررکشور های مختلف دستمزد معلمین و ۳۰ عدد تخم مرغ را بدست آورده و دستمزد را به قیمت تخم مرغ تقسیم‌کند تا ببینند در کشورهای مختلف یک معلم با دستمزد ماهیانه خود جند تخم مرغ می تواند خریداری کند . این شاخص ها نشان خواهد داد که وضعیت چگونه است .
