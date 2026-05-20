صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با تابناک:

با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود

سیستم‌های فروش خودروسازان به جای تأمین نیاز بازار، به ابزاری برای مهندسی تقاضا و توزیع رانت تبدیل شده‌اند. گزارش‌های واصله از بهارستان حاکی از آن است که فرآیند ثبت‌نام خودرو با تبانی‌های پشت‌پرده و دریافت مبالغ غیرقانونی به گونه‌ای طراحی شده که مصرف‌کنندگان واقعی همواره در بن‌بستِ ظرفیت‌های تکمیل‌شده باقی بمانند.
کد خبر: ۱۳۷۳۶۰۸
| |
9389 بازدید
|
۷۲

با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود

 فرهاد طهماسبی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگویی اختصاصی با تابناک به واکاوی ریشه‌های فساد و انحصار در صنعت خودرو پرداخت که در این زمینه با پرده‌برداری از پشت‌پرده طرح‌های فروش ایران‌خودرو، اعلام کرد که این خودروساز با استفاده از کدهای خاص نمایندگی و مهندسی لیست برندگان اقدام به تخلفات گوناگون می کنند که مشروح آن را در ادامه گزارش می خوانید:

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد شدید از رویه فعلی خودروسازان، از وجود یک قدرت بلامنازع و فرادولتی در لایه‌های مدیریتی ایران‌خودرو پرده برداشت و هشدار داد که اگر قیمت‌ها به روال پیش از بحران اخیر بازنگردد، مجلس وارد فاز برخورد قانونی متفاوتی خواهد شد.

انحصار «کروز» و ناتوانی وزارت صمت در مقابله با آن

طهماسبی با اشاره به تملک شبهه‌دار سهام ایران‌خودرو توسط برخی قطعه‌سازان بزرگ گفت: خودروسازان داخلی و در رأس آن‌ها ایران‌خودرو، با ایجاد یک انحصار سیستماتیک، ستمی ظالمانه بر مردم روا می‌دارند. نکته کلیدی اینجاست که شرکت قطعه‌سازی کروز، مالکیت و مدیریتی را در اختیار گرفته که ریشه‌های آن به تصمیمات غلط وزیر اقتصاد دولت قبل بازمی‌گردد.

وی افزود: این تملک اکنون به چنان قدرت بلامنازعی تبدیل شده است که نه دولت و نه وزارت صمت، توان برخورد یا کنترل آن را ندارند؛ در واقع اختاپوس انحصار، گلوگاه تولید را در اختیار گرفته است.

فساد در پیش‌فروش‌ها؛ برندگان ۵ دقیقه‌ای!

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس با افشای شیوه‌های نوین دور زدن قانون در طرح‌های فروش گفت: ایران‌خودرو با استفاده از کدهای مخصوص در نمایندگی‌های برگزیده، شرایط ثبت‌نام را به نفع نورچشمی‌ها تغییر می‌دهد. گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد اسامی برندگان در طرح‌های فروش با دریافت مبالغ کلان از پیش تعیین می‌شود و به همین دلیل است که ظرفیت طرح‌های فروش در عرض ۵ دقیقه به اتمام می‌رسد و مصرف‌کننده واقعی همواره پشت درهای بسته می‌ماند.

 گران‌فروشی به بهانه بحران؛ در حالی که انبارها پر است

طهماسبی ضمن رد ادعای کمبود قطعه و مواد اولیه، تصریح کرد: طبق اعلام وزیر صمت، با وجود آسیب‌های وارده به فولاد مبارکه، ذخایر ورق به میزان کافی موجود است و قطعات مورد نیاز نیز تا ۳ ماه آینده در انبارها وجود دارد. با این حال، ایران‌خودرو به هر بهانه‌ای به دنبال گران‌فروشی است. آن‌ها حتی با تشنه کردن تعمدی بازار از طریق عدم تحویل قطعه به رقیب خود (سایپا)، مردم را در منگنه قرار می‌دهند تا با قیمت‌های نجومی آن‌ها کنار بیایند.

اولتیماتوم مجلس: بازگشت قیمت‌ها یا برخورد قاطع

این نماینده مجلس در پایان با انتقاد از خصوصی‌سازی ظاهری و شبهه‌دار این شرکت، بر ضرورت ورود نهادهای نظارتی تأکید کرد و گفت: ما در کمیسیون صنایع بارها هشدار داده‌ایم. اگر قیمت خودروها به روال قبل از جنگ رمضان بازنگردد و یا نظام تعرفه واردات برای شکستن این انحصار اصلاح نشود، مجلس اقدامات تنبیهی جدیدی را در دستور کار قرار خواهد داد. دوران سکوت در برابر این انحصار لجام‌گسیخته به سر آمده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محصولات ایران خودرو گرانی خودرو بازار خودرو شرکت کروز قطعه سازان
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کاهش قیمت خودروهای داخلی+ جدول
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۹
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
4
63
پاسخ
آخ جوننننننننننننننننننن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
دقیقا نشان میدهد نمایندگی ایران خودرو چطور به نمایندگی چندین مونتاژ کار و یک نمایشگاه می رسد. سود کلانی در این کار هست زیان انباشته سند سازی هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
حالا کو بنزین..ماشین بدون بنزین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
4
65
پاسخ
کروزززززززززززززززززززززززز
پاسخ ها
طاهره
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
این انصاف یه قشر که پول داشتن ثبت نام کردن همه ماشین ۲۹۰ تومانی ۴۰۰ تومانی گرفتن اون قشری که نداشته دنبال کامل کردن پول خرید بود ه الان شده یک میلیارد۳۰۰ ایران خودرو سوار قشر مردم بدبخت پیاده
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
2
179
پاسخ
تا وقتی تعرفه خودرو باشه وضع همینه باید در گمرک باز شود بدون تعرفه
هرچند دولت خودش بزرگترین سود کنند از این وضعیت هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
همینه که هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
بعد قیمت دلار 10 برابر میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
171
پاسخ
مگه مجلس هم داریم ؟!
آنلاین بودن که !
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۸ بهمن ۱۴۰۳ صد و چهل نماینده مجلس در نامه ای به مسعود پزشکیان خواستار توقف واگذاری ایران خودرو به کروز شدند. در برخی از نامه این نمایندگان آمده است:
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
139
پاسخ
اگر اولتیماتوم موثر بود که نیاز به تکرار صدباره در نداشت و مشکل ریشه ای حل میشد ، مهم بعد از پایان اولتیماتومهاست که با یک لبخند و مهلت دوباره همه چی فراموش میشه
ناصر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
135
پاسخ
این تشرهاپنج دقیقه ای هست بازهم همان آش وهمان کاسه چون کسی زورش به خودروسازهانمیرسه حتی مجلس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
2
83
پاسخ
تحدید که تاثیر نداره به آینده بعید ارجاع ندهید
اگر وافعا دنبال اصلاح و حقوق مردم هستید همین امروز هم دیره ورود کنید و این مافیا خودرو گران فروش را سر جایش بنشانید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
تهدید صحیح است تحدید به معنای تعیین حد و مرز هست
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
2
112
پاسخ
چندین سال است در طرحهای قرعه کشی ایران خودرو و سایپا شرکت می کنم حتی یک بار برنده نشدم اما یکی از نزدیکان حداقل سالی چهار تا خودرو برنده می شود به اسامی فرزندان ، همسر ، مادر ، پدر و.. ثبت نام می کند جالب اینکه هرکدامشان هم که ثبت نام می کند برنده می شود احتمالا ایشان خیلی خوش شانس و من خیلی بدشانسم وگر نه پارتی بازی که بعید می دانم !!! فقط خودش می گوید آدم دارد و برای هر ثبت نام 25 میلیون شیرینی پرداخت می کند البته که این اسمش فساد نیست ، چون ایشان ظاهرا انسان متدینی هم هست و همیشه دست به خیر .
گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد با طینت اصلی چه کند بد گهر افتاد . مشکل از ماست نه از خودرو ساز و آن هموطن عزیزخیرمون . تابناک سانسور نکن تو را به خدا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
دقیقا من هم مثل شما بدشانس هستم خودم، همسرم و پسرم چهار سال هست که در تمام قرعه کشی ها شرکت میکنیم و فقط یکبار پسرم در مدیران خودرو برنده شد که قیمت روز خودرو در بازار 20 میلیون از نمایندگی که قرار بود شش ماه بعد ماشین رو تحویل بده ارزان تر بود که انصراف دادیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
1
113
پاسخ
ظرفیت فروش ۵ دقیقه باز است ؟ ۵ دقیقه ؟ ۵ ثانیه هم باز نیست . من چشم به ثانیه شمار، سر لحظه شروع ، اقدام به ثبت نام کردم و نشد ظرفیت تکمیل بود . حقه بازی و تمسخر مردم .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
0
118
پاسخ
یکی نیست واقعا به این برادر خدوم مجلسی بگه داداش...تو که تخلف رو شناسایی کردی ...مامان پیر من بره برخورد کنه ؟!
لااقل اینارو نگید بخدا نمک رو زخم مردم می پاشید
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lKy
tabnak.ir/005lKy