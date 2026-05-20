با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرحهای فروش برنده میکنند! / اگر قیمتها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود
فرهاد طهماسبی، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگویی اختصاصی با تابناک به واکاوی ریشههای فساد و انحصار در صنعت خودرو پرداخت که در این زمینه با پردهبرداری از پشتپرده طرحهای فروش ایرانخودرو، اعلام کرد که این خودروساز با استفاده از کدهای خاص نمایندگی و مهندسی لیست برندگان اقدام به تخلفات گوناگون می کنند که مشروح آن را در ادامه گزارش می خوانید:
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد شدید از رویه فعلی خودروسازان، از وجود یک قدرت بلامنازع و فرادولتی در لایههای مدیریتی ایرانخودرو پرده برداشت و هشدار داد که اگر قیمتها به روال پیش از بحران اخیر بازنگردد، مجلس وارد فاز برخورد قانونی متفاوتی خواهد شد.
انحصار «کروز» و ناتوانی وزارت صمت در مقابله با آن
طهماسبی با اشاره به تملک شبههدار سهام ایرانخودرو توسط برخی قطعهسازان بزرگ گفت: خودروسازان داخلی و در رأس آنها ایرانخودرو، با ایجاد یک انحصار سیستماتیک، ستمی ظالمانه بر مردم روا میدارند. نکته کلیدی اینجاست که شرکت قطعهسازی کروز، مالکیت و مدیریتی را در اختیار گرفته که ریشههای آن به تصمیمات غلط وزیر اقتصاد دولت قبل بازمیگردد.
وی افزود: این تملک اکنون به چنان قدرت بلامنازعی تبدیل شده است که نه دولت و نه وزارت صمت، توان برخورد یا کنترل آن را ندارند؛ در واقع اختاپوس انحصار، گلوگاه تولید را در اختیار گرفته است.
فساد در پیشفروشها؛ برندگان ۵ دقیقهای!
نایبرئیس کمیسیون صنایع مجلس با افشای شیوههای نوین دور زدن قانون در طرحهای فروش گفت: ایرانخودرو با استفاده از کدهای مخصوص در نمایندگیهای برگزیده، شرایط ثبتنام را به نفع نورچشمیها تغییر میدهد. گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد اسامی برندگان در طرحهای فروش با دریافت مبالغ کلان از پیش تعیین میشود و به همین دلیل است که ظرفیت طرحهای فروش در عرض ۵ دقیقه به اتمام میرسد و مصرفکننده واقعی همواره پشت درهای بسته میماند.
گرانفروشی به بهانه بحران؛ در حالی که انبارها پر است
طهماسبی ضمن رد ادعای کمبود قطعه و مواد اولیه، تصریح کرد: طبق اعلام وزیر صمت، با وجود آسیبهای وارده به فولاد مبارکه، ذخایر ورق به میزان کافی موجود است و قطعات مورد نیاز نیز تا ۳ ماه آینده در انبارها وجود دارد. با این حال، ایرانخودرو به هر بهانهای به دنبال گرانفروشی است. آنها حتی با تشنه کردن تعمدی بازار از طریق عدم تحویل قطعه به رقیب خود (سایپا)، مردم را در منگنه قرار میدهند تا با قیمتهای نجومی آنها کنار بیایند.
اولتیماتوم مجلس: بازگشت قیمتها یا برخورد قاطع
این نماینده مجلس در پایان با انتقاد از خصوصیسازی ظاهری و شبههدار این شرکت، بر ضرورت ورود نهادهای نظارتی تأکید کرد و گفت: ما در کمیسیون صنایع بارها هشدار دادهایم. اگر قیمت خودروها به روال قبل از جنگ رمضان بازنگردد و یا نظام تعرفه واردات برای شکستن این انحصار اصلاح نشود، مجلس اقدامات تنبیهی جدیدی را در دستور کار قرار خواهد داد. دوران سکوت در برابر این انحصار لجامگسیخته به سر آمده است.
هرچند دولت خودش بزرگترین سود کنند از این وضعیت هست
آنلاین بودن که !
اگر وافعا دنبال اصلاح و حقوق مردم هستید همین امروز هم دیره ورود کنید و این مافیا خودرو گران فروش را سر جایش بنشانید
گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد با طینت اصلی چه کند بد گهر افتاد . مشکل از ماست نه از خودرو ساز و آن هموطن عزیزخیرمون . تابناک سانسور نکن تو را به خدا