تابناک گزارش می دهد؛
آدرس غلط وزیر صمت برای گرانی خودرو/ خودروی ملی یا دلاری؟
در حالی که کف بازار خودرو از غیبت خودروهای وارداتی رنج میبرد، وزیر صمت همچنان از «تداوم پیگیریها» سخن میگوید. این «واردات کاغذی» که در پیچ و خم بوروکراسی ارزی و انفعال وزارت صمت گیر کرده، حالا به ابزاری برای «وعدهدرمانی» تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۷۳۴۱۴| |
7913 بازدید
اظهارات اخیر وزیر صمت پرده از یک حقیقت هولناک برداشت؛ خودروی ملی که سالها بودجههای کلان کشور را به بهانه بومیسازی بلعیده، همچنان یک «کالای ارزی» تمامعیار است. اعتراف اتابک به گره خوردن قیمت داخلیها با نرخ دلار، نه تنها تیر خلاصی بر شعار خودکفایی بود، بلکه نشان داد که مدیریت دولتی صنعت خودرو، حتی در کنترل هزینههای تولیدِ محصولی که ادعای ملی بودن آن را دارد، شکست خورده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، وزیر صمت درخصوص علت افزایش قیمت خودرو اعلام کرد: برخی واسطهها اقداماتی در بازار انجام دادند که در عمل منجر به فروش واقعی نشد و صرفا اعلام قیمت صورت گرفت که همین موضوع تا حدی باعث افزایش قیمتها و ایجاد تلاطم در بازار خودرو شد این درحالی است که واسطهها و دلالان، علت تلاطم قیمتی در بازار نبوده بلکه معلول ساختار معیوب عرضه و تقاضا و تورم هستند.
ازسویی دیگر، دلال در بازاری رخنه میکند که عرضه در آن قطرهچکانی و رانتی است بنابراین متهم کردن قیمتسازی مجازی بدون اشاره به کمبود واقعی عرضه، نوعی فرار رو به جلو برای نپذیرفتن مسئولیت تنظیم بازار است.
وزیر صمت به میزان تولید خودرو درماه های گذشته اشاره کرد و گفت: جلساتی نیز با دو تولیدکننده عمده خودرو برگزار شد تا زمینه افزایش تولید فراهم شود حتی در ماههای اسفند و فروردین با کاهش نسبی تولید مواجه بودیم که امید میرود تولیدات به روال عادی خود بازگردد .
اتابک افزود: در خصوص خودروهای وارداتی چندی پیش گفته شد که واردات متوقف شده است، در حالی که ما واردات را متوقف نکردهایم و این موضوع همچنان در حال پیگیری است این درحالی است که آمارها و واقعیتهای کف بازار چیز دیگری میگوید.
صرف عدم توقف روی کاغذ دردی از بازار دوا نمیکند و سرعت بسیار پایین، بوروکراسی پیچیده ارزی و تعداد ناچیز خودروهای ترخیص شده قادرنخواهد بود بازار خودرو را آرام کند ؛ بنابراین وقتی تأثیر واردات در قیمتهای بازار حس نمیشود، ادعای «پیگیری واردات» بیشتر شبیه به یک وعده درمانی است تا یک اقدام اجرایی ملموس.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که امیدواریم با کمی صبر از سوی فعالان و مصرفکنندگان، آرامش به بازار خودرو بازگردد البته باید توجه داشت که وضعیت بازار خودرو تا حدی با نرخ ارز نیز ارتباط دارد؛ با این حال این تاثیر در خودروهای داخلی باید کمتر و در خودروهای وارداتی طبیعتا بیشتر باشد.
البته درخواست صبر از مصرفکنندهای که شاهد آب رفتن ارزش پول خود و گران شدن روزانه خودرو است، بدون ارائه یک جدول زمانی مشخص برای عرضه و واردات، غیرمنطقی است بنابراین بهتر بود که وزارت صمت به جای توصیه اخلاقی به صبر، به فکر برنامه عملیاتی با ضمانت اجرایی بود.
همچنین سالهاست بودجههای کلانی صرف داخلیسازی شده است و سوال اینجاست که اگر خودروهای داخلی تا این حد به نرخ ارز وابستهاست که با هر نوسان تلاطم پیدا می کند، پس شعار بومیسازی و خودکفایی چه معنایی دارد؟ ضمن اینکه اظهارات آقای وزیر بیشتر پذیرش این واقعیت تلخ است که خودروی ملی همچنان یک کالای ارزی است تا یک محصول داخلی.
به گزارش تابناک، به نظرمی رسد اظهارات وزیر، بیشتر از آنکه برنامهمحور باشد، ازجنس توصیفی است که در آن تقصیرها را به گردن دلالان و شایعات انداخته است، در حالی که ریشه بحران در حبس نقدینگی، ناترازی ارزی و مدیریت دولتی خودروسازان نهفته است که در اظهارات او راهکار روشنی برای آنها دیده نمیشود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۸
چیزی به اسم خودکفایی وجود نداره ،خودکفایی کلمه اشتباهی بود که افتاد در این کشور
هیچ کشوری نمیتونه ادعای خودکفایی در همه چیز برای خودش داشته باشه چه چین چه ایرلن چه امریکا و غیره
خودکفایی یعنی هدر دادن منابع کشور و همون همه کاره هیچ کاره شدن هست
هیچ کشوری نمیتونه ادعای خودکفایی در همه چیز برای خودش داشته باشه چه چین چه ایرلن چه امریکا و غیره
خودکفایی یعنی هدر دادن منابع کشور و همون همه کاره هیچ کاره شدن هست
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
ناشناس| |
۱۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
مشکل فقط افزایش فضایی قیمت خودرو نیست! لطفا جناب وزیر ی سر به حوزه اقلام خوراکی مثل قیمت مرغ، لبنیات، برنج، حبوبات و.... بزنن هم بد نیست!
اینها هم از این اوضاع جنگی و نا بسامانی مجلس و.... واقعا دارن سود میبرن...
استیضاح را به قول احمدی نژاد لو لو برد
اینها هم از این اوضاع جنگی و نا بسامانی مجلس و.... واقعا دارن سود میبرن...
استیضاح را به قول احمدی نژاد لو لو برد
پاسخ ها
رزمنده کوچک| |
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
و جای خود را به جوانانی میدادند که هم قدرت بدنی و فکری به روز تر و دانش بیشتری داشتند
و هم با امید به آینده و ساختن کشور و توسعه و رفاه اجتماعی و آسایش مردم انگیزه بسیار بسیار بسیار درست تر و بیشتری داشتند
هیچ راهی جز با وارد کردن حل نیمشه انقدر که ملت برای اینترنت پیام زدن برای واردات خودرو میزدن مشکل خودرو حل میشد
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
ناشناس| |
۰۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
قرار بود اتومبیل های ارزان قیمت وارد شود نه لوکس چند میلیاردی
همش از ابتدا و انتها نشان سوء استفاده و کلاه گذاستن سر مصرف کننده
اتومبیل در ایران دیکه کالای مصرفی نیست بلکه عمدا شده یک کالای سرمایه ای چون دولت بطور عمد دائم قیمت ها را بالا می بردبنابراین برای مردمی که پول دارندحتی میارزد که یکسال پولشان. دست ماشین ساز بماند چون بلافاصله بعد ااز تحویل میتوننانرا به قیمتی بفروشند. که حتی تا ۵۰ درصد سود داشته باشند
ناشناس| |
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
آقای وزیرودیگرمسئولین لطفاً فیش حقوقیتان را برای مردم روکنید.
پاسخ ها
حقگو| |
۰۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
خیلی آشنا| |
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
هنوز خیلی از قطعات خودروهای تولید داخل و ملی خارجی و وارداتی است. آدرس غلط ندین.
دیگه هیچ کس وعده های بی سرانجام مسولین کشور را باور ندارد.
برای فرار از فشار افکار عمومی فقط و فقط وعده میدهند....
برای فرار از فشار افکار عمومی فقط و فقط وعده میدهند....
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟