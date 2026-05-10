کره شمالی قانون اساسی خود را بازنگری کرده تا در صورت احتمال ترور "کیم جونگ اون" رهبر این کشور از سوی طرف متخاصم خارجی، نیروهای مسلح کره شمالی موظف به حمله اتمی به کشور ترور کننده شوند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ کره شمالی قانون اساسی خود را بازنگری کرده تا در صورت احتمال ترور "کیم جونگ اون" رهبر این کشور از سوی طرف متخاصم خارجی، نیرو‌های مسلح کره شمالی موظف به حمله اتمی به کشور ترور کننده شوند.

بر اساس گزارش رسانه آمریکایی "فاکس نیوز"، کره شمالی قانون اساسی خود را اصلاح کرده است تا در صورت ترور "کیم جونگ اون"، رهبر این کشور، ماده‌ای برای حمله هسته‌ای خودکار در نظر گرفته شود. این رسانه اعلام کرد که این تغییر قانون اساسی در جلسه "مجمع عالی خلق" (مجلس کره شمالی) که در ۲۲ مارس در پیونگ یانگ افتتاح شد، تصویب شد.

این سیاست اصلاح‌شده، رویه‌های اقدام تلافی‌جویانه در صورت ناتوانی یا کشته شدن رهبری کره شمالی را تشریح می‌کند. طبق این گزارش، در این سیاست اصلاح‌شده آمده است که "اگر سیستم فرماندهی و کنترل بر نیرو‌های هسته‌ای کشور توسط حملات نیرو‌های متخاصم در معرض خطر قرار گیرد... یک حمله هسته‌ای باید به‌طور خودکار و فوری انجام شود. "

این گزارش افزود که سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی این هفته مقامات ارشد دولتی را در جریان این به‌روزرسانی قرار داده است. این اقدام در بحبوحه افزایش تنش‌های جهانی پس از جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران و ترور رهبر ایران، در اثر حمله آمریکا و اسرائیل به تهران، که بخشی از عملیات نظامی اخیر ایالات متحده و اسرائیل بود، صورت می‌گیرد.

کره شمالی همچنین اخیرا قانون اساسی خود را اصلاح کرده تا قلمرو خود را به عنوان مرز کره جنوبی تعریف کند و اشارات به اتحاد مجدد را حذف کرده است، که منعکس کننده موضع کیم جونگ اون برای برخورد با دو کره به عنوان کشور‌های جداگانه است.

کیم متعهد شده است که قابلیت‌های هسته‌ای کشور را تقویت کند و کره جنوبی را به عنوان "خصومت‌آمیزترین" دشمن توصیف کرده است. او همچنین ایالات متحده را به "تروریسم دولتی و تجاوز" متهم کرده است، که نشان دهنده موضع قاطعانه‌تری در بحبوحه افزایش تنش‌های بین‌المللی است.

رهبر کره شمالی پس از حمله اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران، در یک موضعگیری تاکید کرد که این جنگ نشان داد، موضع کشورش در خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ساخت و انباشت سلاح‌های هسته‌ای، درست بوده است.