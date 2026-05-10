یک اتفاق هولناک دقایقی بعد از ترور رهبر کره‌شمالی

کره شمالی قانون اساسی خود را بازنگری کرده تا در صورت احتمال ترور "کیم جونگ اون" رهبر این کشور از سوی طرف متخاصم خارجی، نیروهای مسلح کره شمالی موظف به حمله اتمی به کشور ترور کننده شوند.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ کره شمالی قانون اساسی خود را بازنگری کرده تا در صورت احتمال ترور "کیم جونگ اون" رهبر این کشور از سوی طرف متخاصم خارجی، نیرو‌های مسلح کره شمالی موظف به حمله اتمی به کشور ترور کننده شوند.

بر اساس گزارش رسانه آمریکایی "فاکس نیوز"، کره شمالی قانون اساسی خود را اصلاح کرده است تا در صورت ترور "کیم جونگ اون"، رهبر این کشور، ماده‌ای برای حمله هسته‌ای خودکار در نظر گرفته شود. این رسانه اعلام کرد که این تغییر قانون اساسی در جلسه "مجمع عالی خلق" (مجلس کره شمالی) که در ۲۲ مارس در پیونگ یانگ افتتاح شد، تصویب شد.

این سیاست اصلاح‌شده، رویه‌های اقدام تلافی‌جویانه در صورت ناتوانی یا کشته شدن رهبری کره شمالی را تشریح می‌کند. طبق این گزارش، در این سیاست اصلاح‌شده آمده است که "اگر سیستم فرماندهی و کنترل بر نیرو‌های هسته‌ای کشور توسط حملات نیرو‌های متخاصم در معرض خطر قرار گیرد... یک حمله هسته‌ای باید به‌طور خودکار و فوری انجام شود. "

این گزارش افزود که سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی این هفته مقامات ارشد دولتی را در جریان این به‌روزرسانی قرار داده است. این اقدام در بحبوحه افزایش تنش‌های جهانی پس از جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران و ترور رهبر ایران، در اثر حمله آمریکا و اسرائیل به تهران، که بخشی از عملیات نظامی اخیر ایالات متحده و اسرائیل بود، صورت می‌گیرد.

کره شمالی همچنین اخیرا قانون اساسی خود را اصلاح کرده تا قلمرو خود را به عنوان مرز کره جنوبی تعریف کند و اشارات به اتحاد مجدد را حذف کرده است، که منعکس کننده موضع کیم جونگ اون برای برخورد با دو کره به عنوان کشور‌های جداگانه است.

کیم متعهد شده است که قابلیت‌های هسته‌ای کشور را تقویت کند و کره جنوبی را به عنوان "خصومت‌آمیزترین" دشمن توصیف کرده است. او همچنین ایالات متحده را به "تروریسم دولتی و تجاوز" متهم کرده است، که نشان دهنده موضع قاطعانه‌تری در بحبوحه افزایش تنش‌های بین‌المللی است.

رهبر کره شمالی پس از حمله اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران، در یک موضعگیری تاکید کرد که این جنگ نشان داد، موضع کشورش در خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ساخت و انباشت سلاح‌های هسته‌ای، درست بوده است.

کره شمالی ترور کیم جونگ اون نیروهای مسلح حمله اتمی
نظرات بینندگان
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
دمش گرم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
همه برای یکی؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
این معنیش اینه که بعد از مرگ ایشون کل جمعیت کره شمالی هم کشته بشن مهم نیست چون مثلا کشور حمله کننده اگر توانایی پدافندی موشکی بالایی داشته باشه حمله رو دفع میکنه بعد با یه حمله اتمی کار کل کشور کره شمالی رو تموم میکنه !!!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
توانایی پدافندی موشکی بالاروخوب اومدی!!؟؟ولی اگه منظورت آمریکا ورژیم صهیونیستی هستش بدون اونادرمقابل موشک های ایران پدافندنداشتند حالا چطوردرمقابل موشک های هایپر سونیک اتمی چندماخی کره توان مقابله دارند!!؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
عزیزم عمو کیم را دست کم گرفته ای ؟؟؟؟؟؟؟؟
موشکش رهگیری میشه بعد کل کره شمالی با یک موشک تموم میشه ؟؟؟ خوابی یا حالت خوب نیست اگر اینطوری بود آمریکا تا بحال صد دفعه کره شمالی را خورده بود که ! تو کدام دنیا سیر می کنید ؟؟؟؟؟؟؟
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
