اظهارات جنجالی پاشینیان درباره قره‌باغ

نخست‌وزیر ارمنستان در اظهاراتی جنجالی درباره قره‌باغ گفت ادعای «از دست رفتن سرزمین» بی‌معناست، زیرا به گفته او ارمنستان عملاً هیچ ساختار زندگی، سکونت یا توسعه‌ای در آن منطقه ایجاد نکرده بود و «قره‌باغ متعلق به ما نبود.»
کد خبر: ۱۳۷۱۸۲۵
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان در سخنانی بحث‌برانگیز درباره منطقه قره‌باغ، ادعاها درباره «از دست رفتن سرزمین» را زیر سوال برد و گفت این منطقه اساساً متعلق به ارمنستان نبوده است.

او گفت: «می‌گویند ما سرزمین از دست دادیم. مگر آن سرزمین مال ما بود؟ چطور مال ما بود؟ لطفاً توضیح دهید، چگونه مال ما بود؟»

پاشینیان ادامه داد: «نمی‌خواهم پشت سر مردگان صحبت کنم، اما فرض کنید آن منطقه تحت کنترل چند ژنرال بود که مثلاً آنجا گندم می‌کاشتند؛ آیا همین یعنی آن سرزمین مال ما بود؟ چطور مال ما بود؟ توضیح دهید.»

نخست‌وزیر ارمنستان همچنین با اشاره به نبود زیرساخت‌های عمرانی و سکونتی در قره‌باغ گفت: «آیا ما آنجا مدرسه ساختیم؟ آیا مهدکودک ساختیم؟ آیا کارخانه ساختیم؟ آیا آنجا زندگی می‌کردیم؟ آیا شهرک‌سازی کرده بودیم؟ چگونه آنجا مال ما بود؟»

او در پایان دوباره تاکید کرد: «آن سرزمین مال ما نبود. مال ما نبود.»

ارمنستان و جمهوری آذربایجان درگیری طولانی‌مدتی بر سر منطقه قره‌باغ داشته‌اند. کنترل این منطقه که اکثریت ساکنان آن ارمنی‌تبار بودند، در سپتامبر ۲۰۲۳ به دست جمهوری آذربایجان افتاد. در پی حمله جمهوری آذربایجان، بیشتر ساکنان بومی قره‌باغ به ارمنستان گریختند و مقامات قره‌باغ از تمامی ادعاهای خود مبنی بر استقلال از جمهوری آذربایجان، دست کشیدند.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
قره باغ که کلا متعلق به ایران بود
