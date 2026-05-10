دیدار فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا با فرمانده معظم کل قوا

سرلشکر عبداللهی در دیدار با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) گزارشی از آمادگی‌های نیروهای مسلح ایران اعم از ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی، امنیتی و مرزبانی، وزارت دفاع و بسیجیان قهرمان تقدیم کرد.
دیدار فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا با فرمانده معظم کل قوا



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سرلشکر عبداللهی در دیدار با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) گزارشی از آمادگی‌های نیروهای مسلح ایران اعم از ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی، امنیتی و مرزبانی، وزارت دفاع و بسیجیان قهرمان تقدیم کرد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در این گزارش اظهار کرد: آحاد رزمندگان اسلام به‌لحاظ روحیهٔ رزم آمادگی دفاعی و هجومی، طرح‌های راهبردی و تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز برای مقابله با اقدامات خصمانهٔ دشمنان آمریکایی-صهیونی از آمادگی بالایی برخوردارند و در صورت هرگونه خطای راهبردی، تعرض و تجاوز از سوی آنان با سرعت عمل، پرشدت و پرقدرت با آن برخورد خواهند کرد.

سرلشکر عبداللهی از سوی آحاد رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح به فرمانده معظم کل قوا اطمینان داد که «با تبعیت کامل از فرامین معظم له تا پای جان و تا آخرین نفس از آرمان‌های انقلاب اسلامی، سرزمین عزیزمان ایران، حاکمیت و منافع ملی و ملت غیرتمند و شجاع ایران دفاع می‌کنیم و دشمنان خبیث، کينه‌توز و متجاوز را از نیات پلید و تجاوزکارانهٔ خود پشیمان خواهند کرد».

در اين ديدار حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای ضمن قدردانی از آحاد رزمندگان سلحشور و شجاع و نیروهای مسلح مقتدر کشور، به‌دنبال تدابیر قبلی خود در طول جنگ رمضان که در پرتو عنايات الهی پیروزی‌های شگفت‌انگیزی را به‌دنبال داشت و دشمنان را در دستیابی به اهداف پلیدشان ناکام گذاشت تدابیر جدید و راهگشایی برای تداوم اقدامات و مقابله مقتدرانه با دشمنان را ابلاغ فرمودند.

فرمانده قرارگاه خاتم آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای سرلشکر عبداللهی رزمندگان اسلام نیروهای مسلح
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
عربستان برای طرح «عدم تعرض منطقه‌ای» با ایران از آمریکا اجازه نمی‌گیرد/ ائتلاف‌های جدید با ساختار امنیتی منطقه همخوان نیستند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
فرمانده بده فرمان حکم هر انچه تو فرمایی
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
