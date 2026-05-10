دقایقی پیش؛ سرقت مسلحانه از طلافروشی در اندرزگو

ساعاتی پیش یک طلافروشی در بلوار اندرزگو تهران هدف سرقت مسلحانه قرار گرفت و سارقان پس از سرقت، با یک دستگاه خودروی سراتوی مشکی‌رنگ از محل متواری شدند.
به گفته یک منبع آگاه، حوالی ساعت ۱۱:۳۰ ظهر امروز، ۲۰ اردیبهشت‌ماه، یک طلافروشی واقع در بلوار اندرزگو، جنب پاساژ سانا در طبقه همکف، هدف سرقت مسلحانه قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ بر اساس اطلاعات اولیه از منبع آگاه، سارقان پس از ورود به طلافروشی و انجام سرقت، با یک دستگاه خودروی سراتوی مشکی رنگ از محل حادثه فرار کردند.

پس از اعلام این سرقت، مأموران کلانتری در محل حاضر شده و بررسی‌های تخصصی برای شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت آغاز شده است.

تاکنون میزان دقیق طلاجات سرقت‌شده مشخص نشده و تحقیقات پلیس درباره ابعاد مختلف این پرونده ادامه دارد. همچنین اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

سرقت مسلحانه بلوار اندرزگو دستگیری طلافروشی سراتو
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
5
38
پاسخ
ای بابا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
10
70
پاسخ
دو سال بعد، بررسی ها در حال انجام است
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
11
94
پاسخ
وقتی گرونی و فقر هرروز تو زندگی مردم بیشتر میشه باید خیلی بیشتر از اینها رو شاهد باشیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
وقتی قبح فحشا میشکنه باید شاهد این مسائل باشیم
مگر طرف چقدر میخواد غذا بخوره که به طلافروشی حمله کرده؟
چرا ما باید کار کنیم و سارقان سرقت کنند؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
ناشناس
مگه فقط غذاست؟
ماشین خراب بشه نمیتونی تعمیرش کنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
39
13
پاسخ
مرسی از پیگیری پلیس،
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
مگه اگه ماشینت خراب شد باید سرقت مسلحانه بکنی؟خودتو بزار جای طلا فروش
مری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
10
55
پاسخ
مردم گشنه اند دزدی بیشتر هم خواهد شد بیچاره اون طلا فروش بدبخت
