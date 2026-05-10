دقایقی پیش؛ سرقت مسلحانه از طلافروشی در اندرزگو

ساعاتی پیش یک طلافروشی در بلوار اندرزگو تهران هدف سرقت مسلحانه قرار گرفت و سارقان پس از سرقت، با یک دستگاه خودروی سراتوی مشکی‌رنگ از محل متواری شدند.

به گفته یک منبع آگاه، حوالی ساعت ۱۱:۳۰ ظهر امروز، ۲۰ اردیبهشت‌ماه، یک طلافروشی واقع در بلوار اندرزگو، جنب پاساژ سانا در طبقه همکف، هدف سرقت مسلحانه قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ بر اساس اطلاعات اولیه از منبع آگاه، سارقان پس از ورود به طلافروشی و انجام سرقت، با یک دستگاه خودروی سراتوی مشکی رنگ از محل حادثه فرار کردند.

پس از اعلام این سرقت، مأموران کلانتری در محل حاضر شده و بررسی‌های تخصصی برای شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت آغاز شده است.

تاکنون میزان دقیق طلاجات سرقت‌شده مشخص نشده و تحقیقات پلیس درباره ابعاد مختلف این پرونده ادامه دارد. همچنین اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.