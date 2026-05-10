دقایقی پیش؛ سرقت مسلحانه از طلافروشی در اندرزگو
ساعاتی پیش یک طلافروشی در بلوار اندرزگو تهران هدف سرقت مسلحانه قرار گرفت و سارقان پس از سرقت، با یک دستگاه خودروی سراتوی مشکیرنگ از محل متواری شدند.
کد خبر: ۱۳۷۱۸۲۱| |
29412 بازدید
به گفته یک منبع آگاه، حوالی ساعت ۱۱:۳۰ ظهر امروز، ۲۰ اردیبهشتماه، یک طلافروشی واقع در بلوار اندرزگو، جنب پاساژ سانا در طبقه همکف، هدف سرقت مسلحانه قرار گرفت.
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ بر اساس اطلاعات اولیه از منبع آگاه، سارقان پس از ورود به طلافروشی و انجام سرقت، با یک دستگاه خودروی سراتوی مشکی رنگ از محل حادثه فرار کردند.
پس از اعلام این سرقت، مأموران کلانتری در محل حاضر شده و بررسیهای تخصصی برای شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت آغاز شده است.
تاکنون میزان دقیق طلاجات سرقتشده مشخص نشده و تحقیقات پلیس درباره ابعاد مختلف این پرونده ادامه دارد. همچنین اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۸
وقتی گرونی و فقر هرروز تو زندگی مردم بیشتر میشه باید خیلی بیشتر از اینها رو شاهد باشیم
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
مگر طرف چقدر میخواد غذا بخوره که به طلافروشی حمله کرده؟
چرا ما باید کار کنیم و سارقان سرقت کنند؟
ناشناس| |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
مگه فقط غذاست؟
ماشین خراب بشه نمیتونی تعمیرش کنی
مرسی از پیگیری پلیس،
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟