ابتکارات چین در کاهش تنشهای خاورمیانه
به گزارش تابناک؛ در حالی که تنشها میان ایالات متحده و ایران در خصوص مسائل مختلف به آرامش نسبی رسیده است، بحرانهای خاورمیانه همچنان با چالشهای زیادی روبهرو است. بحرانهایی که نه تنها امنیت منطقه را تهدید میکنند، بلکه بر اقتصاد جهانی و ثبات آن نیز تأثیرگذارند. در چنین شرایطی، چین بهعنوان یک قدرت بزرگ جهانی، نقش برجستهای در جلب توجه به راهحلهای عملی و پایدار ایفا کرده است.
چین در ماههای اخیر، با طرح ابتکارات دیپلماتیک خاص، بهدنبال تقویت مذاکرات و گسترش گفتگوهای صلحآمیز در خاورمیانه بوده است. پیشنهادات مختلفی مانند پیشنهاد چهار مادهای و ابتکار پنج مادهای، گامی مهم در راستای ترسیم نقشهراهی برای حل بحرانهای این منطقه حساس بودهاند.
پیشنهاد چهار مادهای چین، نقشهراهی روشن برای منطقهای است که از جنگها و کشمکشهای متعدد رنج میبرد. اصلیترین پیام این پیشنهاد، تأکید بر همزیستی مسالمتآمیز و ضرورت تشکیل یک معماری امنیتی مشترک برای کشورهای منطقه است.
این پیشنهاد بر چهار اصل اساسی تأکید میکند: همزیستی مسالمتآمیز، حاکمیت ملی، حاکمیت قانون بینالمللی و ارتباط تنگاتنگ میان امنیت و توسعه. این اصول بهطور مستقیم با نگرانیهای کشورهای منطقه همراستا هستند و همگان را به سوی ساختار جدیدی از امنیت و توسعه سوق میدهند. چین معتقد است که برای رسیدن به صلح پایدار، باید از دنیای رقابتهای انحصاری و منافع تکجانبه فاصله گرفت و به سوی یک فضای همگرای جهانی حرکت کرد.
همزمان، چین در ابتکاری دیگر بهنام ابتکار پنج مادهای، بهطور خاص بر سه محور اصلی تأکید میکند: اول، توقف فوری خصومتها بهمنظور کاهش فوری تنشها و جلوگیری از آسیبهای انسانی؛ دوم، آغاز گفتگوهای صلح بهعنوان تنها مسیر مشروع برای حل اختلافات؛ و سوم، تضمین امنیت غیرنظامیان و حفظ جریانهای تجاری بینالمللی.
این ابتکار در کنار پیشنهاد چهار مادهای، یک استراتژی جامع برای بازسازی صلح و امنیت در منطقه ارائه میدهد. چین نهتنها بهعنوان یک بازیگر مستقل و بیطرف، بلکه بهعنوان یک حامی دیپلماتیک و سازنده، بر اصل همکاری و مذاکرات صلحآمیز تأکید میکند. چین بهدنبال ایجاد بستری برای توسعه پایدار در منطقه است که از یکسو به رفع چالشهای امنیتی کمک میکند و از سوی دیگر فرصتهای جدیدی را برای رشد اقتصادی و اجتماعی فراهم میآورد.
چین با حفظ اصول اساسی سازمان ملل متحد و با پایبندی به ارزشهای جهانی عدالت و انصاف، همواره بر لزوم پرهیز از سیاستهای سلطهجویانه و استفاده از زور در روابط بینالمللی تأکید کرده است. این رویکرد، همسو با اصول منشور سازمان ملل، بهطور مستقیم با تلاشهای برخی از قدرتهای بزرگ در اعمال سلطه بر دیگر کشورها متفاوت است.
در دنیای کنونی که تغییرات سریع و بحرانهای جهانی بهشدت متداخل شدهاند، ابتکارات چین در خاورمیانه بهعنوان چراغی در تاریکی درخشش مییابد. این ابتکارات نه تنها تلاشهایی برای کاهش تنشها هستند، بلکه بهدنبال ایجاد یک فضای پایدار برای توسعه و همکاری بینالمللی در آیندهای نزدیک است.
چین در مسیر صلح، همواره بهعنوان یک شریک قابلاعتماد و متحد در توسعه و همکاریهای بینالمللی عمل کرده است. این کشور با توجه به رویکرد و منافع جهانی خود، همواره در جستوجوی ترویج صلح و برقراری روابط دوستانه و برادرانه با کشورهای مختلف بوده و در این راستا اقدامات دیپلماتیک مستمری را انجام داده است.