عبور نخستین نفتکش قطری با اجازه ایران

نفتکش حمل‌کننده گاز طبیعی مایع متعلق به قطر، «الخریطیات»، در آب‌های دریای عمان سیگنال ارسال کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این نفتکش روز گذشته در دهانه تنگه هرمز دیده شده بود و پس از آن سامانه موقعیت‌یاب خودکار خود را خاموش کرد.

این نفتکش که مقصدش پاکستان است، نخستین نفتکش غیرمرتبط با ایران است که از نیروی دریای سپاه پاسداران برای عبور از مسیری امنی که ایران تعریف می‌کند، اجازه عبور از تنگه هرمز دریافت کرده است.