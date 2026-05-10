عبور نخستین نفتکش قطری با اجازه ایران

نخستین نفتکش حامل ال‌ان‌جی قطری با اجازه ایران از تنگه هرمز عبور کرد.
عبور نخستین نفتکش قطری با اجازه ایران

نفتکش حمل‌کننده گاز طبیعی مایع متعلق به قطر، «الخریطیات»، در آب‌های دریای عمان سیگنال ارسال کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این نفتکش روز گذشته در دهانه تنگه هرمز دیده شده بود و پس از آن سامانه موقعیت‌یاب خودکار خود را خاموش کرد.

این نفتکش که مقصدش پاکستان است، نخستین نفتکش غیرمرتبط با ایران است که از نیروی دریای سپاه پاسداران برای عبور از مسیری امنی که ایران تعریف می‌کند، اجازه عبور از تنگه هرمز دریافت کرده است.

کشتی تنگه هرمز کشتی نفتی عبور کشتی محاصره دریایی
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
عربستان برای طرح «عدم تعرض منطقه‌ای» با ایران از آمریکا اجازه نمی‌گیرد/ ائتلاف‌های جدید با ساختار امنیتی منطقه همخوان نیستند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
2
5
پاسخ
یادآوری: قرار بود عوارض بکیرن. ان شاالله گرفته باشن.... ضمنا کشورهایی که تو حمله شرکت داشتن باید قبل از عبور خسارت رو هم بپردازن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
1
5
پاسخ
عوارض؟
