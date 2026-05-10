قاتل فراریِ ارومیه در تهران به دام افتاد!

رئیس پلیس آگاهی انتظامی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه با بررسی و ردگیری توسط تیم ویژه و پس از شناسایی مخفیگاه متهم، در نهایت در تهران دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ سرهنگ کارآگاه صادق شکری، رئیس پلیس آگاهی انتظامی آذربایجان‌غربی از دستگیری قاتل فراری در ارومیه خبرداد.

رئیس پلیس آگاهی انتظامی آذربایجان‌غربی در تشریح این خبر گفت: به دنبال وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل در یکی از محلات ارومیه و متواری شدن قاتل، شناسایی و دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با بررسی و ردگیری توسط تیم ویژه و پس از شناسایی مخفیگاه متهم، در نهایت در تهران دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

به نقل از سایت پلیس، یکشنبه ۲۰ اردیبهشت، رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان خاطر نشان کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و اجازه جولان به مخلان امنیت عمومی را نمی‌دهیم.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
3
1
پاسخ
درود بر کارآگاهان ایرانی
